Sindicato dos Atletas notifica Sport por impedir Titi Ortiz de entrar em CT

Titi Ortiz, meia do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

A decisão do Sport de barrar o meia argentino Titi Ortiz na entrada do Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, no último domingo (6), provocou reação do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol de Pernambuco. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e resultou em uma notificação formal ao clube, que foi acusado de descumprir a legislação trabalhista ao impedir o jogador de acessar o local de trabalho.

De acordo com o sindicato, o Sport infringiu o artigo 28 da Lei nº 9.615/98, ao impedir o jogador de acessar o local de trabalho. No documento enviado ao clube, o presidente da entidade, Ramon da Silva Ramos, exigiu que a prática não se repita e advertiu sobre possíveis medidas legais.

"O Sindicato... vem com todo respeito, notificar o Clube sobre a infração cometida. Diante ao exposto, requer que o Clube se abstenha de realizar condutas similares. No caso de descumprimento da lei, o Clube fica notificado que serão tomadas as medidas legais cabíveis", diz trecho da notificação.

Titi Ortiz, que está fora dos planos da comissão técnica para o restante da temporada, teria descumprido a programação individual de treinos nos últimos dias, segundo alegou o Sport em nota oficial. No domingo, o atleta chegou ao CT de carona com o uruguaio Fabrício Dominguez, mas foi barrado na portaria e deixou o local constrangido.

Em comunicado divulgado no fim da tarde do domingo (6), o clube afirmou que Ortiz já havia sido informado de seu horário específico de treinos e que não compareceu corretamente por três dias consecutivos. “O Sport Club do Recife informa que o atleta Titi Ortiz tinha ciência do seu horário de treinamento neste domingo e compareceu ao CT em outro horário, assim como já havia acontecido nos dois últimos dias”, diz a nota.

Apesar da justificativa, o caso levantou discussões sobre o tratamento dispensado a jogadores afastados e os limites entre a disciplina interna e os direitos trabalhistas dos atletas. O episódio gerou ampla repercussão nas redes sociais, com críticas à condução do caso e à exposição do jogador.