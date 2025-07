Sport amarga quarta eliminação nas penalidades da Copa do Nordeste nas últimas 10 edições

Lucas Lima isolou o pênalti cobrado contra a equipe do Ceará (Rafael Vieira/ DP Foto)

O Sport foi eliminado na última quarta-feira (09), para o Ceará, nas cobranças de pênaltis. O tempo regulamentar terminou em 0 a 0 e o jogo se encaminhou para as máximas, Rivera e Lucas Lima desperdiçaram suas cobranças, levando a partida a terminar em 4 a 2 para o Ceará. Essa é a quarta eliminação do Leão da Ilha nas penalidades, pela Copa do Nordeste, nas últimas 10 edições.

Desde 2016, o Sport chegou às fases finais da Copa do Nordeste em sete ocasiões, sendo duas quartas de finais, duas semifinais e três finais, nas outras edições, o Sport caiu na fase de grupos em 2021 e não jogou a competição em 2018 e 2019. As cobranças de pênaltis na competição, não trazem memórias recentes muito boas para o torcedor rubro-negro, representando 50% das eliminações rubro-negras nos últimos anos.

Sport x Campinense - semifinal de 2016

O Leão da Ilha venceu o primeiro jogo em casa, por 1 a 0 e perdeu em Campina Grande pelo mesmo placar. A partida foi para os pênaltis e o Sport foi eliminado por 3 a 1.

Fortaleza x Sport - quartas de final de 2020

Em jogo de portões fechado, devido a pandemia vivida na época, o tempo regulamentar terminou em 0 a 0 e se encaminhou para as cobranças de pênaltis. O Fortaleza começou batendo, marcou os seus quatro, enquanto o Sport perdeu seus dois primeiros.

Sport x Ceará - final de 2023

A final de dois anos atrás teve seu primeiro confronto no Estádio do Vozão e a volta na Ilha do Retiro. No Castelão, o time cearense venceu por 2 a 1 e jogava pelo empate na partida de volta. No Estádio Adelmar da Costa Carvalho, o tempo regulamentar terminou em 1 a 0 para o Sport, o que levou a partida para as penalidades máximas. A equipe rubro-negra desperdiçou duas cobranças e marcou duas, enquanto o time alvinegro perdeu uma e realizou quatro, terminando em 4 a 2.

Sport x Ceará - quartas de final de 2025

Em meio a uma das piores temporadas da história do clube, o Leão da Ilha recebeu o Vozão na Ilha do Retiro. A equipe rubro-negra conseguiu impor seu ritmo, principalmente no primeiro tempo. Mas sem objetividade no último terço, a partida terminou em 0 a 0, levando a classificação para os pênaltis. Onde Rivera e Lucas Lima desperdiçaram para o Sport, Caíque França conseguiu pegar dois pênaltis, porém se adiantou em um deles e na volta sofreu o gol. Pelo lado do Ceará, apenas Matheus Araújo perdeu a cobrança. Finalizando em 4 a 2 para o Vozão.