Troca uruguaia no Sport: Fabricio Domínguez de saída e Ignacio Ramírez é o novo nome no ataque rubro-negro

Atacante Ignacio Ramírez e o volante Fabricio Domínguez (Reprodução/Redes Sociais/@evertonsadp e Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport segue em reformulação para a sequência da temporada. O novo nome a deixar o clube deve ser o do volante Fabricio Domínguez. Enquanto o camisa 8 se despede do Leão, o clube já encaminha a chegada do centroavante uruguaio Juan Ignacio Ramírez, de 28 anos, que pertence ao Newell’s Old Boys, da Argentina.

A saída de Fabricio Domínguez foi confirmada pelo vice-presidente do Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, em entrevista à rádio paraguaia ABC Cardinal 730 AM. O jogador deve viajar para Assunção nesta quarta-feira (9), onde fará exames médicos e assinará contrato de empréstimo com opção de compra, válido até meados de 2026. Com isso, estaria fora do duelo decisivo contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Domínguez deixa o Sport após uma temporada de altos e baixos. Em 2025, atuou em 21 partidas e marcou dois gols. No entanto, perdeu espaço na equipe durante a campanha ruim do Leão na Série A, em que o time ocupa a última colocação com apenas três pontos somados. Sua última aparição foi em 16 de abril, na derrota para o Red Bull Bragantino, na Ilha do Retiro.

Em 2024, quando foi peça fundamental no acesso rubro-negro à Série A, o camisa 8 atuou em 53 jogos, marcou dez gols e distribuiu quatro assistências, com atuações marcantes e decisivas. O bom desempenho levou o clube a investir US$ 750 mil (cerca de R$ 4,5 milhões na cotação da época) para adquirir 60% dos seus direitos econômicos.

Enquanto Domínguez se despede, Juan Ignacio Ramírez chega por empréstimo e deve ser oficializado nos próximos dias como novo reforço do Sport para o setor ofensivo. A equipe rubro-negra trabalha nos ajustes finais antes do anúncio oficial. Ramírez vai desembarcar no Recife nos próximos dias. A expectativa é de que ele assuma o posto de referência no ataque.

Na atual temporada, Ramírez estava emprestado ao Everton, do Chile, onde disputou 17 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências. Revelado pelo Liverpool-URU, ele se destacou no futebol local e acumulou boas passagens internacionais. Atuou no Saint-Étienne, da França, e posteriormente brilhou com a camisa do Nacional, do Uruguai, onde foi campeão e artilheiro. Em 2023, marcou 18 gols e foi o goleador máximo do Campeonato Uruguaio. Inclusive, chegou a atuar ao lado do astro Luis Suárez.