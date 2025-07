"Mistura de sentimentos", analisa Daniel Paulista na eliminação do Sport na Copa do Nordeste

Daniel Paulista, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

De volta ao comando do Sport, Daniel Paulista fez reestreia na beira do gramado da Ilha do Retiro nas quartas de final da Copa do Nordeste. O Leão foi eliminado nos pênaltis para o Ceará, nesta quarta-feira (9), diante de mais de 20 mil torcedores.

Em coletiva de imprensa após o jogo, o técnico do Leão lamentou a eliminação, analisou o confronto diante do Vozão e destacou aspectos positivos do desempenho coletivo rubro-negro.

"Acho que, nesse momento, é uma mistura de sentimentos, pelo que foi o jogo. Um aspecto é acreditar que poderíamos ter nos classificado. Jogamos para isso, trabalhamos e queríamos isso. Mas, infelizmente, nas penalidades, o nosso adversário foi melhor e mereceu a classificação", iniciou o treinador.

"No nosso momento, tenho que avaliar também o que apresentamos como coletivo, mesmo com pouco tempo de trabalho, apesar dos dias sem jogos. O Sport está passando por um momento de reconstrução, de reorganização, com jogadores saindo e chegando. Estamos tentando equilibrar a equipe o mais rápido possível e trabalhar todos os setores do campo, e isso não é fácil", seguiu Daniel.

O Leão até teve boas chances durante o tempo normal, mas acabou superado nos pênaltis após desperdiçar duas cobranças, com Rivera e Lucas Lima. A queda nas quartas do regional encerrou o último compromisso antes da retomada do Campeonato Brasileiro.

"Particularmente, gostei de muitas coisas que vi no jogo. É claro que enxergo margem para evolução, mas gostei do que a equipe apresentou, principalmente no primeiro tempo. Foi uma equipe que jogou dentro de casa mostrando que queria vencer, se impondo diante de um adversário que vem bem, está confiante, tem excelentes jogadores e um grupo já definido há certo tempo, com um trabalho de longa data do treinador", expressou o técnico.

O próximo desafio do Sport será na segunda-feira (14), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada. Lanterna da Série A com apenas três pontos, o Sport tenta iniciar uma virada de chave na temporada.

"Aqui é o início de um trabalho. Temos que seguir em frente. A frustração hoje é pela não classificação, está na nossa cabeça, mas somos profissionais. Acho que ninguém aqui está vivendo isso pela primeira vez. Amanhã é um novo dia, e agora o foco precisa ser o Juventude, na retomada do Campeonato Brasileiro", concluiu.