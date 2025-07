Sport perde do Ceará nos pênaltis e está eliminado da Copa do Nordeste

Sport foi eliminado pelo Ceará nas quartas de final da Copa do Nordeste (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport foi eliminado da Copa do Nordeste nos pênaltis para o Ceará, nesta quarta-feira (9), na Ilha do Retiro, diante de mais de 24 mil torcedores. Pelas quartas de final, na reestreia de Daniel Paulista no comando técnico do clube, após empate por 0 a 0 no tempo normal, o Rubro-Negro perdeu por 4 a 2 nas penalidades.

O time leonino desperdiçou duas cobranças, com Rivera, que parou em defesa do goleiro Bruno Ferreira, enquanto Lucas Lima escorregou e isolou. Caíque França ainda defendeu o chute de Matheus Araújo, mas Matheus Bahia converteu a última cobrança e classificou o Vozão.

O Alvinegro enfrentará o Bahia nas semifinais. O Rubro-Negro, além de eliminado, deixa de embolsar uma premiação de R$ 770 mil e segue amargando um longo jejum de vitórias na temporada. Já são 14 jogos, desde o 3 a 2 sobre o Retrô, em março, pelo Campeonato Pernambucano.

O JOGO

Em busca de impor um estilo de jogo mais definido no primeiro teste de Daniel Paulista à frente do time, o Sport se lançou ao ataque desde os minutos iniciais para colocar em prática sua proposta. Logo aos 3 minutos, o atacante Chrystian Barletta aproveitou um erro do zagueiro William Machado, do Ceará, e acionou Gonçalo Paciência, que finalizou, mas a defesa do Vozão conseguiu afastar o perigo na primeira chegada do Leão.

A equipe rubro-negra tentava manter mais a posse de bola e assumir o protagonismo da partida, explorando as falhas do adversário. O Ceará, por sua vez, apostava na marcação pressão, mas pecava na finalização das jogadas. Na primeira etapa, o goleiro Bruno Ferreira foi o grande nome do Vozão ao evitar o gol do Sport em duas finalizações perigosas: uma de Barletta e outra de Paciência. O volante Zé Lucas também apareceu como um elemento surpresa do Leão, arriscando de fora da área.

O Ceará chegou a responder em uma jogada rápida. Pedro Henrique recebeu um passe em profundidade de Dieguinho, avançou livre, driblou o goleiro Caíque França e balançou as redes. No entanto, o assistente assinalou impedimento, e a marcação foi confirmada pelo VAR, anulando o gol alvinegro. Com isso, as duas equipes foram para o intervalo com o placar zerado.



SEGUNDO TEMPO

O Ceará voltou mais ligado para o segundo tempo e rapidamente passou a se encontrar ofensivamente, pressionando o Sport com intensidade, principalmente em bolas alçadas na área. A aposta do Vozão era no centroavante Pedro Raul, que tentou duas finalizações de cabeça e levou perigo. A “blitz” alvinegra se intensificou, enquanto o Sport encontrava ainda mais dificuldades para criar chances de gol.

Com o time sentindo o ritmo da partida e com pouca inspiração no setor ofensivo, o técnico Daniel Paulista foi obrigado a promover mudanças, tanto por questões físicas quanto técnicas. O Leão tentou reagir apostando nos contra-ataques, mas continuou pecando nas definições das jogadas, sobretudo por conta do visível desgaste físico de alguns jogadores.

A grande chance rubro-negra na segunda etapa surgiu já nos acréscimos, aos 48 minutos. Após cruzamento de Atencio, Carlos Alberto apareceu livre na pequena área, de frente para o gol, mas pegou mal na bola e finalizou fraco, nas mãos do goleiro Bruno Ferreira, desperdiçando uma oportunidade clara de garantir a classificação no tempo normal. Com o empate persistindo no placar, a decisão da vaga foi para os pênaltis

FICHA DO JOGO

SPORT: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira (Atencio); Lucas Lima, Barletta (Romarinho) e Gonçalo Paciência (Carlos Alberto).

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho (Richardson) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Henrique (Fernandinho) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Corrêa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

4º Árbitro: Anderson Luis Marques (PE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

AVAR: Flávio Gomes Barroca (RN)

Cartões amarelos: Igor Cariús, Rivera (Sport); Pedro Raul, Fabiano, Fernando Sobral, Richardson (Ceará)

Público: 24.705

Renda: R$ 675.340,00