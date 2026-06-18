Ancelotti confirma mudanças na Seleção, avalia estreia ruim e prega cautela com Endrick

Em entrevista coletiva concedida antes do segundo jogo do Brasil contra o Haiti, marcado para esta sexta-feira (19), Ancelotti avaliou estreia contra Marrocos e falou sobre Endrick na Seleção.

Com time definido, Ancelotti admite má atuação do Brasil e prega cautela com Endrick. (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, abriu o jogo sobre a atuação da equipe na estreia na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos, no último sábado (13).

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (18), o italiano analisou o baixo nível da equipe e atribuiu a atuação a fatores emocionais ligados à primeira rodada.

"O primeiro tempo ruim foi um pouco inesperado. Pode ser que a estreia em Copa do Mundo e o peso da camisa influenciaram um pouco o aspecto mental dos jogadores", ponderou o técnico. "Começar bem é importante, mas não é o mais importante. Disse uma vez que a equipe tem que ser mais que perfeita, tem que ser resiliente. Então, tem que ser resiliente quando as coisas não saem bem. Eu acho que a equipe vai melhorar", afirmou.

Carleto ensaiou alterações nos treinos preparatórios para a segunda rodada contra o Haiti, marcada para esta sexta-feira (19). Na entrevista, ele disse já ter o time definido para o confronto, mas não revelou as escolhas.

"Ninguém teve o seu melhor nível no jogo contra o Marrocos. Vamos fazer algumas mudanças, mas não tudo. Pode ser de alguns jogadores que estão mais frescos que outros, porque o jogo na primeira parte não foi bom, com muitos erros e a equipe pouco equilibrada. Temos que melhorar este aspecto", explicou.

Ainda assim, Ancelotti destacou que a reação do elenco diante da má atuação foi construtiva e crê que o grupo seguirá forte no Mundial. "Temos que buscar uma solução. Acho que a autocrítica dos jogadores foi positiva e vamos solucionar isto. Sigo confiante de que nossa equipe vai ser competitiva na Copa do Mundo", completou.

Provável escalação para Brasil x Haiti

Apesar do mistério mantido por Ancelotti na coletiva, os testes realizados durante a semana indicam que o Brasil terá mudanças.

Na defesa, Danilo deve assumir a lateral direita na vaga de Ibañez. No meio-campo, a principal novidade deve ser a entrada de Luiz Henrique no lugar de Lucas Paquetá, buscando dar mais agressividade ao setor.

Homem de confiança do técnico, Casemiro segue no time titular, mesmo após ter sido substituído no intervalo contra o Marrocos.

No ataque, apesar do forte apelo popular, o jovem Endrick começa no banco de reservas. O técnico italiano deve insistir em Igor Thiago como referência ofensiva, deixando Matheus Cunha também como opção para o decorrer da partida.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Luiz Henrique; Vini Jr, Raphinha e Igor Thiago.

AVALIAÇÃO DO HAITI

Sobre o adversário, o treinador ponderou que não há atalhos no torneio. "O jogo contra a Escócia foi muito equilibrado. O Haiti mostrou qualidade física acima de tudo e um sistema bastante claro. Jogam um bom futebol com as características que eles querem. Nesta Copa do Mundo não tem partida com resultado óbvio, todos os jogos são difíceis", analisou.

Convivendo com cobranças no comando da Amarelinha, Ancelotti disse ter experiência para lidar com essas situações: "Para mim, é um privilégio estar aqui. Tenho que manejar a pressão, mas tenho a experiência para isto. O jogo que não foi bom contra o Marrocos me deixa um pouco crítico".

ENTRADA DE ENDRICK

Um dos jogadores mais pedidos para entrar em campo, Endrick também foi assunto na coletiva. Apesar de elogiar o jovem atacante, o comandante afirmou que é momento de ter cautela.

"Endrick é outra coisa. É um talento extraordinário e o Brasil vai aproveitar de suas qualidades nesta Copa do Mundo e também nas próximas. Ele é paciente, não tem pressa e é muito maduro. Vou usar o Endrick no momento correto. Temos que esperar um pouco, isto vai ser importante", finalizou.