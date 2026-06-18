Confira pontos de encontro para torcedores no Grande Recife e na Zona da Mata para assistir ao duelo contra o Haiti nesta sexta-feira (19).

Veja onde assistir ao jogo Brasil x Haiti no Recife; cidade tem fan fests e telões (Foto: Marcos Pastich/PCR)

O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19) pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Para assistir ao confronto, realizado na Filadélfia, nos Estados Unidos, torcedores pernambucanos se reúnem em pontos de encontro e fan fests.

Por isso, o Diario de Pernambuco reuniu alguns locais que exibirão o jogo, que começa às 21h30 (horário de Brasília).

Sítio Trindade (Casa Amarela) :Entrada gratuita. Exibição dos três jogos da primeira fase em telões, com apresentações de trios pé-de-serra antes, durante e depois das partidas.



:Entrada gratuita. Exibição dos três jogos da primeira fase em telões, com apresentações de trios pé-de-serra antes, durante e depois das partidas. Pracinha de Boa Viagem (Boa Viagem) :entrada gratuita. Transmissão dos jogos da primeira fase integrada ao projeto Pracinha Cultural, da Prefeitura do Recife, com apresentações de bandas de forró locais a partir das 17h.



:entrada gratuita. Transmissão dos jogos da primeira fase integrada ao projeto Pracinha Cultural, da Prefeitura do Recife, com apresentações de bandas de forró locais a partir das 17h. Parque Apipucos (Apipucos) :entrada gratuita. Transmissão dos jogos com apresentações de DJs e exibição paralela da mostra de filmes "Cine Apipucos", focada na história do futebol.



:entrada gratuita. Transmissão dos jogos com apresentações de DJs e exibição paralela da mostra de filmes "Cine Apipucos", focada na história do futebol. Parque Dona Lindu (Boa Viagem) :Transmissão dos jogos nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho com shows integrados. O setor Arena está esgotado. Ingressos para o setor Backstage estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 320.



:Transmissão dos jogos nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho com shows integrados. O setor Arena está esgotado. Ingressos para o setor Backstage estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 320. Festa Ginga (Mirante do Paço, Recife Antigo) :Transmissão acompanhada por shows de artistas como Marcelo D2 e Kevin O Chris. Ingressos à venda no Sympla por R$ 300 (Marrocos), R$ 120 (Haiti) e R$ 109 (Escócia).



:Transmissão acompanhada por shows de artistas como Marcelo D2 e Kevin O Chris. Ingressos à venda no Sympla por R$ 300 (Marrocos), R$ 120 (Haiti) e R$ 109 (Escócia). Resenha Na Copa (Villa 219, Recife Antigo) :Transmissão em telões com formato open bar a partir das 16h. Atrações musicais incluem as bandas Samba ReLove e Mac Fly. Ingressos no site Evenyx por R$ 140 (Área VIP) e R$ 170 (Camarote).



:Transmissão em telões com formato open bar a partir das 16h. Atrações musicais incluem as bandas Samba ReLove e Mac Fly. Ingressos no site Evenyx por R$ 140 (Área VIP) e R$ 170 (Camarote). Clube FPS Sports (Imbiribeira): Transmissão dos jogos do Brasil, com entrada gratuita para o público. O espaço contará ainda com serviços de bar e lanchonete, além de atrações complementares durante a programação.



Siga o canal do Whatsapp de Esportes do Diario de Pernambuco para ficar por dentro das notícias da Copa do Mundo e da Seleção Brasileira.

