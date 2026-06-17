O treinador testou novos nomes para o confronto contra o Haiti, nesta sexta-feira (19)

Escalação do Brasil Ancelotti testa cinco mudanças para o jogo contra o Haiti (Foto: Foto por DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

Carlo Ancelotti esboçou grandes mudanças no time titular para o jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, nesta sexta-feira (19).

Nos treinos da tarde desta quarta-feira (17), o treinador italiano promoveu cinco alterações em relação ao time que entrou em campo diante do Marrocos, no último sábado (13), na estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Ancelotti testou as entradas de Danilo e Éderson na lateral direita, Léo Pereira na zaga, Fabinho no meio-campo, além de Gabriel Martinelli e Luiz Henrique nas pontas.

O desenho ficou assim: Danilo (e Éderson), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Vini Jr., Igor Thiago e Luiz Henrique.

As surpresas ficam por conta do teste de Éderson, que é meia, na lateral direita — posição na qual atuou em apenas uma partida em toda a carreira, quando era jogador do Fortaleza, pela Copa do Nordeste, contra o 4 de Julho, em 2021.

Também surpreenderam as mudanças feitas na zaga, com a entrada de Léo Pereira no lugar de Gabriel Magalhães, assim como as saídas de Paquetá e Raphinha para as entradas de Luiz Henrique e Gabriel Martinelli.

O Brasil ainda faz um treino de testes nesta quinta-feira (18), em que o italiano pode promover outras alterações para a equipe titular que começa o jogo contra o Haiti, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa.

Após má atuação na estreia, a permanência de Igor Thiago entre os 11 iniciais é uma das surpresas nas decisões do italiano.