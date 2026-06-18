Com 495 combinações, entenda cálculos do chaveamento do 3º colocado na Copa 2026

Copa do Mundo 2026: veja quando cada seleção anuncia os 26 convocados para o Mundial. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Diferente das últimas edições, a Copa do Mundo de 2026 retorna ao modelo de classificação dos melhores terceiros colocados ao fim da primeira fase. Dos 12 grupos do Mundial, os oito melhores terceiros seguirão adiante para a fase de 16 avos de final, além de todos os primeiros e segundos colocados.

O cálculo para definir o chaveamento e o caminho dessas equipes no mata-mata, porém, é de grande complexidade. A Fifa prevê 495 combinações possíveis de confrontos, dependendo dos grupos dos terceiros colocados.

O ponto de partida passa a ser a possibilidade de o terceiro colocado vir dos grupos A, B, C, D ou F. Essa seleção, por exemplo, tem chaveamento definido contra o primeiro colocado do Grupo E e assim sucessivamente, até que todos os terceiros lugares sejam alocados.

Sendo assim, oito diferentes líderes de grupo, independentemente do desempenho, terão pela frente terceiros colocados, conforme as combinações. A primeira fase do mata-mata é completada com confrontos entre primeiros e segundos colocados e apenas entre segundos colocados, conforme previsto previamente no regulamento.

Com o empate na estreia contra Marrocos, o Brasil ocupa a terceira posição do Grupo C após a primeira rodada. Devido ao elevado número de possibilidades, um cenário mais claro para os caminhos no mata-mata só deverá ser definido no decorrer da última rodada, quando houver uma classificação mais consolidada dos melhores terceiros colocados.

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