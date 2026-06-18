Em jogo apitado por equipe feminina, República Tcheca e África do Sul empatam pelo Grupo A da Copa 2026

A seleção europeia saiu na frente com um gol aos cinco minutos do primeiro tempo, mas os sul-africanos chegaram ao empate na reta final

Partida entre África do Sul x República Tcheca na Copa do Mundo (LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Com arbitragem da americana Tori Penso, primeira mulher a apitar um jogo em uma Copa do Mundo masculina, República Tcheca e a África do Sul empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (18), em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A.

A seleção europeia saiu na frente com um gol de Michal Sadilek aos cinco minutos, mas os sul-africanos chegaram ao empate na reta final com Teboho Mokoena (83') cobrando pênalti, marcado por Penso após um toque de mão de Pavel Suluc na área.

Ainda nesta quinta-feira, México e Coria do Sul se enfrentam em Guadalajara pela liderança do Grupo A, depois de vencerem seus primeiros jogos. Quem vencer estará garantido na fase de 16-avos de final.

Numa competição em que as oito melhores equipes terceiras colocadas dos 12 grupos avançam, República Tcheca e África do Sul ainda têm chances de classificação.

No estádio de Atlanta, diante de 67.500 espectadores, os tchecos - longe de apresentarem um desempenho brilhante - foram recompensados por terem começado melhor na partida.

Com menos de um minuto de jogo, o craque da equipe, Patrik Schick, teve uma chance clara para finalizar de cabeça, mas acabou acertando a bola com o ombro.

Mas não demorou até Sadilek conseguir marcar, depois de receber na área e bater com categoria na saída do goleiro Ronwen Williams.

Com a vantagem, a República Tcheca diminuiu o ritmo e conseguia neutralizar a África do Sul, que jogava com garra, porém esbarrava nas próprias limitações e não conseguia levar perigo ao gol adversário.

Até que os 'Bafana Bafana' acordaram na reta final. Após empatarem com o pênalti de Mokoena, criaram várias chances para conseguir a virada, mas pararam nas mãos do goleiro Matej Kovar.



Escalações:

República Tcheca: Matej Kovár - Vladimir Coufal, Tomá Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci (cap), Michal Sadílek (Tomas Soucek 67') - Vladimir Darida (Pavel Sulc 55'), Lukas Cerv (David Zima 78'), Alexandr Sojka (Jaroslav Zeleny 55') - Adam Hlozek (Lukas Provod 67'), Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.

África do Sul: Ronwen Williams (cap) - Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba - Teboho Mokoena, Thalente Mbatha - Jayden Adams (Relebohile Mofokeng 46') - Thapelo Maseko (Kamogelo Sebelebele 84'), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa 66'), Oswin Appollis. Técnico: Hugo Broos.

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