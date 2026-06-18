"Feliz em ver onde ele chegou": Kuki fala da relação com Douglas Santos, da Seleção

Ídolo do Náutico, o ex-jogador falou sobre os conselhos que deu ao lateral-esquerdo do Brasil na Copa do Mundo

Kuki, ídolo do Náutico, e Douglas Santos, jogador da Seleção Brasileira (Marina Torres / Acervo DP e Rafael Ribeiro / CBF)

Cria das categorias de base do Náutico, o lateral-esquerdo Douglas Santos é o representante do futebol pernambucano na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva em meio à principal competição do planeta, o defensor fez questão de relembrar as suas origens nos Aflitos e citou a ajuda do ídolo alvirrubro Kuki em seu início de carreira.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Kuki respondeu à citação e falou sobre a sua relação com o lateral do Brasil. O ex-jogador revelou os principais conselhos que deu a Douglas Santos em seu começo de carreira e como anda o contato dos dois durante o Mundial da América do Norte.

“Meus conselhos eram mais da parte de leitura de jogo. Ter atenção no fechamento da linha de quatro, por exemplo, já que a principal função do lateral era marcar. E muito na questão do extra campo também, pois o futebol abre inúmeras portas e muitas armadilhas”, revelou Kuki.

“Minha relação com Douglas é de amizade. Parabenizei ele pela convocação, mas quando está em competição, não gosto muito de falar para não tirar ele de concentração”, concluiu o ex-atacante.

Kuki também destacou o seu sentimento ao ver um jogador no mais alto nível do futebol mundial citá-lo como responsável direto pelo sucesso na carreira. “Eu fico muito feliz em ver onde ele chegou. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ajudar no crescimento dele”, externou.

Palavras de Douglas Santos para Kuki

De acordo com Douglas Santos, a relação com o ex-jogador vai além das quatro linhas. O lateral pontuou que as instruções recebidas no início da carreira foram determinantes para que ele conseguisse se consolidar no futebol de alto rendimento.

"É um cara que eu converso bastante, que sempre procurou me dar boas instruções para que eu pudesse chegar ao profissional e manter, que era o mais difícil na época. Então, esse tipo de conversa e de conselho tem me ajudado bastante. Ajudou naquele começo e com certeza também está ajudando aqui na Seleção", disse o lateral.

Douglas Santos subiu para o elenco profissional do Náutico em 2012. Durante a sua ascensão no Timbu, Kuki integrava a comissão técnica, transmitindo toda a sua experiência de ex-jogador histórico para os atletas.



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