Confirmado: Neymar está fora do duelo da Seleção contra o Haiti pela Copa 2026

Neymar é ausência confirmada no duelo contra o Haiti pela Copa de 2026

Vídeo: Neymar volta aos treinos no gramado, mas segue afastado do elenco da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A Seleção Brasileira não terá o atacante Neymar para o confronto diante do Haiti, na Filadélfia. Em comunicado oficial emitido nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o camisa 10 não viajará com a delegação e permanecerá em Nova Jersey para concluir a fase final de sua recuperação física.

Em vez de seguir viagem com o restante do elenco, o camisa 10 continuará cumprindo o protocolo médico estabelecido pela comissão técnica.

“O atleta Neymar não viajará com a delegação para a Filadélfia. Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas de excelência do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park”, informou a CBF, em nota.

A permanência de Neymar em Nova Jersey reflete uma postura conservadora do departamento médico do Brasil. O objetivo é evitar o desgaste do deslocamento e aproveitar a infraestrutura de ponta do CT de Columbia Park para acelerar a transição física do atleta, garantindo que ele retorne 100% clinicamente seguro para os desafios seguintes.