Seleção Brasileira: Militão precisa passar por cirurgia e vira novo desfalque para Copa

Seleção Brasileira: Militão fica de fora da Copa do Mundo após lesão na coxa. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Éder Militão é o mais novo desfalque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O zagueiro do Real Madrid saiu de campo ao sentir dores na parte posterior da coxa esquerda em partida do Campeonato Espanhol na última terça-feira (21) contra o Deportivo Alavés.

Exames realizados na região nessa segunda-feira (27) constataram que Militão vai ter que passar por cirurgia.

Ele buscou opinião de especialistas na Finlândia para tentar um tratamento que permitisse participação no Mundial, mas os médicos confirmaram diagnóstico pessimista e retiraram qualquer possibilidade de o atleta disputar a Copa com o Brasil.

De acordo com informações do GE, Militão fará operação ainda nesta terça e só deve retornar aos gramados em outubro — meses depois do Mundial que será disputado no Canadá, México e Estados Unidos entre 11 de junho e 19 de julho.

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MILITÃO JÁ PREOCUPAVA ANCELOTTI

Nome certo entre os 26 selecionados e de confiança do treinador Carlo Ancelotti, Militão já preocupava o italiano mesmo que conseguisse um retorno para estar entre os convocados para a Copa.

Isso porque o zagueiro do Real sofre com lesões musculares desde que voltou de uma rotura parcial de ligamento do joelho em junho de 2025, que o afastou dos gramados por mais de 200 dias.

Desde que Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira — em maio de 2025 —, Militão foi convocado duas vezes e participou de três partidas.

Depois de se recuperar da cirurgia no joelho, ele desfalcou o Real com problemas musculares entre 8 de dezembro de 2025 e 4 de abril.

A pouca minutagem de Militão era um dos motivos da preocupação de Ancelotti pela falta de ritmo de jogo e a possibilidade de nova lesão muscular. Ao todo, nesta temporada, ele esteve em campo apenas 21 vezes, acumulando 1.500 minutos — que é cerca de 71,4 minutos por partida.