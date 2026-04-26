Copa do Mundo: Messi e Mbappé ameaçam recorde histórico de alemão Klose

Já campeões do mundo, Lionel Messi e Kylian Mbappé podem escrever ainda mais seus nomes na história da Copa do Mundo

Perto de quebrar recorde histórico contra o Brasil, Mbappé lidera França; veja provável escalação. (Foto: Reprodução/Instagram)

Já campeões do mundo, Lionel Messi e Kylian Mbappé podem escrever ainda mais seus nomes na história da Copa do Mundo. No Mundial de 2026, o argentino e o francês podem desbancar o alemão Miroslav Klose do posto de maior goleador das Copas.

O ranking é liderado pelo alemão Miroslav Klose, que alcançou a marca de 16 gols ao balançar a rede duas vezes em 2014, no Brasil, quando os germânicos faturaram o tetra. Klose jogou quatro Copas, contabilizando 24 jogos.

Ele deixou para trás Ronaldo Fenômeno, que em três Mundiais marcou 15 gols. O ápice foi em 2002, quando em uma volta por cima espetacular, após dois anos lutando para se recuperar de graves lesões no joelho, liderou a Seleção Brasileira na conquista do penta. Ele fez oito gols na Coreia do Sul/Japão.

Depois da dupla, mais dois jogadores estão à frente de Messi e Mbappé. O também alemão Gerd Müller, um dos símbolos do tri em 1974, tem impressionantes 14 gols em apenas duas Copas – fez 10 em 1970. Já o francês Just Fontaine chama ainda mais atenção: balançou as redes 13 vezes apenas no Mundial de 1958.

Messi, na verdade, já está empatado com Fontaine. Com os sete gols que fez na campanha do tri argentino em 2002, o camisa 10 alcançou os 13 gols, em cinco Copas disputadas. Em 2026, com 38 anos, Messi vai ter na 1ª fase três adversários teoricamente frágeis para aumentar sua marca: Argélia, Áustria e Jordânia.

MBAPPÉ

Bem mais jovem do que o argentino, Mbappé (27 anos) pode ser considerado a maior ameaça aos líderes do ranking. Com 12 gols em apenas duas Copas, o francês tem tudo para ser, no futuro próximo, o maior goleador das Copas. Basta saber se já o será após a edição deste ano. Na 1ª fase, os franceses vão encarar Noruega, Senegal e Iraque.

Faltam 46 dias para a bola rolar nos gramados dos Estados Unidos, Canadá e México. A partida de estreia será no dia 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul no estádio Azteca, na Cidade do México. O primeiro duelo da Seleção Brasileira será no dia 13, contra o Marrocos, em Nova Jersey.



RANKING – MAIORES GOLEADORES DAS COPAS

Klose (ALE)

Gols: 16

Jogos: 24

Copas do Mundo: 4

2002 (cinco gols), 2006 (cinco), 2010 (quatro, 2014 (dois)

Ronaldo (BRA)

Gols: 15

Jogos: 19

Copas do Mundo: 3

1998 (quatro gols), 2002 (oito), 2006 (três)

Gerd Müller (ALE)

Gols: 14

Jogos: 13

Copas do Mundo: 2

1970 (dez gols), 1974 (quatro)

Just Fontaine (FRA)

Gols: 13

Jogos: 6

Copa do Mundo: 1 (1958)

Messi (ARG)

Gols: 13

Jogos: 26

Copas do Mundo: 5

2006 (um), 2010 (nenhum), 2014 (quatro), 2018 (um), 2022 (sete)

Mbappé (FRA)

Gols: 12

Jogos: 14

Copas do Mundo: 2

2018 (quatro gols) e 2022 (oito)

Pelé (BRA)

Gols: 12

Jogos: 14

Copas do Mundo: quatro

1958 (seis gols), 1962 (um), 1966 (um), 1970 (quatro)

