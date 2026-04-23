Seleção Brasileira: Militão sofre lesão e preocupa Ancelotti para Copa do Mundo

O zagueiro do Real Madrid deixou o campo na última terça-feira (21) após sentir dores na coxa

Militão sofre lesão e preocupa Ancelotti para a Copa do Mundo. (Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP)

Após a notícia de que Estêvão virou dúvida para a Copa do Mundo, o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, ganha mais uma preocupação para o Mundial.

Éder Militão saiu de campo machucado na última terça-feira (21), em partida do Real Madrid contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol e, segundo o Jornal Marca, o zagueiro não joga mais na temporada com o clube Merengue.

O Globo Esporte aponta que apesar da lesão, Militão deve estar apto em tempo para disputar a Copa do Mundo. Segundo o portal, a recuperação do zagueiro deve durar de três a quatro semanas.

A Seleção Brasileira entra em campo contra Marrocos em sua estreia no torneio em 13 de junho.

Um exame feito no zagueiro apontou contusão no bíceps femoral da coxa esquerda.

MILITÃO PREOCUPA PARA A COPA DO MUNDO

Ainda que retorne em tempo para o Mundial, os poucos jogos de Militão pelo Real Madrid na temporada acendem um alerta para Ancelotti.

O zagueiro sofre com lesões musculares desde que voltou de rotura parcial de ligamento do joelho em 2025, o que o afastou dos gramados por 234 dias.

No fim de 2025, Militão chegou a jogar pela Seleção Brasileira de Ancelotti, mas, já em dezembro, ele teve novos problemas. Ele desfalcou o Real entre 8 de dezembro de 2025 e 4 de abril - quando ele volta a disputar uma partida oficial.

Ao todo, nesta temporada, ele esteve em campo apenas 21 vezes, somando 1.500 minutos - que é cerca de 71,4 minutos por partida.

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