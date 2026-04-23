Estêvão, Rodrygo, Yamal e mais: calendário europeu intenso causa epidemia de lesões na reta final da temporada e liga alerta na Seleção Brasileira

De Yamal a Estêvão: a lista de craques fora ou em risco de perder a Copa do Mundo por lesões. (Fotos: Caio Falcão/DP Esportes | Josep LAGO / AFP)

Em temporadas cada vez mais intensas e recheadas de jogos, os atletas chegam em situação de extremo desgaste físico e a prova está na quantidade de lesões constatadas antes da Copa do Mundo de 2026.

O Mundial - realizado no Canadá, Estados Unidos e México - começa em 11 de junho e será o maior torneio da história, com 48 seleções e 104 partidas nos 39 dias de torneio.

Este é um modelo que o futebol moderno tem seguido: mais jogos e calendários apertados. Assim, os atletas testam seus limites e, muitas vezes, estouram.

É o caso de jogadores como Estêvão, Raphinha, Éder Militão, Lamine Yamal, Thibaut Courtois, Serge Gnabry e Arda Guler. Todos eles têm algo em comum: lesão muscular faltando menos de dois meses para o pontapé inicial da Copa.

Para Serge Gnabry e Estêvão, estas contusões podem significar cortes da lista final da Copa do Mundo das seleções alemã e brasileira — respectivamente.

O alemão, inclusive, já tem o torneio fora de cogitação após uma ruptura no músculo adutor. Ele já se pronunciou nas redes sociais afirmando que vai ter que torcer pela Alemanha de casa.

"Os últimos dias foram difíceis de digerir. O sonho da Copa do Mundo com a Seleção Alemã... esse, infelizmente, acabou para mim. Assim como o resto do país, estarei em casa na torcida pelos rapazes", escreveu o atacante do Bayern de Munique.

A "maldição" do músculo posterior

Existe uma similaridade entre Estêvão, Éder Militão, Raphinha, Lamine Yamal e Arda Guler, que é o local da lesão. Todos estes sofreram com problemas na parte posterior da coxa — o bíceps femoral.

Com corte quase certo do Mundial, Estêvão estuda fazer um tratamento alternativo para poder estar na lista final de Ancelotti — que será anunciada em 18 de maio.

A lesão sofrida por ele é de grau 4 e, na maioria dos casos, requer uma cirurgia. Seu clube, o Chelsea, quer que ele faça o procedimento para retornar apenas após a Copa, mas Estêvão ainda não descartou sua ida para o torneio.

Tirando o jovem atacante do Chelsea e o do Bayern de Munique, todos os outros devem estar aptos para atuar na Copa do Mundo, apesar de serem dúvidas para o resto da temporada nos seus clubes.

Na situação de Militão, Arda Guler e Yamal — que tiveram suas lesões anunciadas pelos seus clubes, Real Madrid e Barcelona, respectivamente, nesta quinta-feira (23) — um retorno é esperado em tempo para disputar a Copa.

Segundo o Barcelona, Lamine passará por um tratamento conservador, desfalcando a equipe no restante da temporada, mas com a expectativa de estar apto para disputar a Copa do Mundo.

Conforme o GE, apesar da lesão, Militão também espera estar recuperado em tempo para disputar a Copa do Mundo. De acordo o portal, a recuperação do zagueiro deve durar de três a quatro semanas.

Raphinha e Courtois, por outro lado, ainda podem voltar aos gramados por seus clubes antes do final da temporada.

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O peso do calendário europeu

Outro agravante antes do torneio é o calendário esticado. A Final da Liga dos Campeões está marcada para 30 de maio, 12 dias antes do início da Copa. Jogadores de duas das equipes semifinalistas — entre Bayern de Munique, PSG, Arsenal e Atlético de Madrid — estarão envolvidos até o último dia do torneio europeu e devem chegar à Copa no limite físico

Para a Seleção Brasileira, a notícia 'boa' foram as eliminações do Barcelona (Raphinha), Liverpool (Alisson) e Real Madrid (Vinícius Júnior e Éder Militão) do torneio — significando que jogadores importantes do time do treinador italiano Carlo Ancelotti terão maior 'folga' apenas com seus campeonatos nacionais.

Por outro lado, a zaga titular de Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal) tem, no mínimo, mais duas partidas a serem realizadas nas semifinais. Outro jogador do time inglês envolvido nestes confrontos é Gabriel Martinelli — que também deve estar na lista final de Ancelotti.

Além da Champions League, o Arsenal está envolvido na briga pelo Campeonato Inglês com o Manchester City, empatado em pontos, faltando poucas rodadas para o fim.

O Barça e o Real disputam o troféu do Campeonato Espanhol, com o clube catalão tendo 9 pontos de vantagem, mas as duas equipes ainda têm um confronto marcado para 10 de maio que pode decidir o troféu.

Cortes confirmados e traumas articulares

Além de motivos musculares, existem casos de lesões articulares ou rupturas mais graves, como os de Rodrygo e Hugo Ekitike.

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira teve ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito — o que o tira do Mundial e dos gramados por cerca de 10 meses.

Já o francês Ekitike, do Liverpool, rompeu o tendão de Aquiles nas quartas de final da Champions League contra o PSG e está fora da Copa, segundo confirmou o técnico da Seleção Francesa, Didier Deschamps.

Na Seleção Mexicana, uma das anfitriãs do torneio, o goleiro titular Luis Ángel Malagón, do América do México, sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles e desfalca sua equipe na competição.

O curioso é que seu substituto pode ser um recordista. O goleiro Guillermo Ochoa deve ser chamado para disputar a sua 6ª Copa do Mundo — igualando o feito histórico de craques como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.