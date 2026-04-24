Raphinha volta aos treinos do Barcelona na próxima semana e diminui preocupações na seleção

Até divulgar a convocação final para a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti poderá observar o brasileiro em ação em quatro partidas do Barcelona

Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona (LLUIS GENE / AFP)

O técnico Carlo Ancelotti recebeu nesta sexta-feira uma boa notícia relacionada a jogadores da seleção brasileira. Após dias vendo suas principais peças envolvidas em preocupantes lesões, o comandante italiano ficou ciente que Raphinha volta aos treinos com o Barcelona na próxima semana, recuperado da lesão no bíceps femoral da coxa direita.

Em coletiva para falar sobre o jogo com o Getafe deste sábado, o técnico Hansi Flick confirmou a ausência do brasileiro e de Bernal. Ao mesmo tempo, destacou que estarão à disposição a partir de segunda-feira, quando voltam a trabalhar com o grupo.

"Raphinha e Bernal voltarão quando estiverem disponíveis. Não treinaram com o grupo, mas na próxima semana estarão melhor", disse o técnico alemão. Raphinha vinha acompanhando os jogos do Barcelona, mas ainda em dias finais de recuperação da lesão no bíceps femoral da coxa direita sofrida em amistoso contra a França, em março.

Até divulgar a convocação final para a Copa do Mundo de 2026, dia 18 de maio, Ancelotti poderá observar Raphinha em ação em quatro partidas do Barcelona, entre elas o clássico com o Real Madrid, dia 10, no Camp Nou.

Flick jamais escondeu o tamanho da falta que o brasileiro faz na equipe. Se querer dar brechas para o rival Real Madrid ameaçar o bicampeonato catalão, o treinador apostará todas suas fichas nem Raphinha nesta reta final, ainda mais com a grave lesão de Lamine Yamal.

A lesão do meia-atacante é a mesma sofrida por Éder Militão, mas na perna inversa. A volta após pouco mais de um mês traz esperança de que o jogador do Real Madrid também se recupere a tempo de estar na Copa do Mundo agendada para junho.

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