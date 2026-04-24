Ronaldinho Gaúcho apoia Neymar na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Ronaldinho Gaúcho e Neymar (Reprodução)



A pouco menos de dois meses para o início do Mundial, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro deu seu veredito sobre a principal polêmica que cerca a Seleção Brasileira. Em entrevista ao ge, Ronaldinho Gaúcho manifestou sua torcida pela convocação de Neymar para a Copa do Mundo.

Segundo Ronaldinho, Neymar segue sendo um dos maiores talentos do futebol mundial e poderia contribuir significativamente com a Seleção Brasileira. Ainda assim, o ex-camisa 10 ponderou que cada treinador possui seus próprios critérios e planejamento, o que deve ser respeitado no processo de convocação.

"A gente não sabe a cabeça do treinador. Ele tem os planos dele. Eu, particularmente, sou amigo e acho que é um dos maiores talentos do futebol mundial. Torço para que ele vá porque acho que pode ajudar muito, mas isso é uma decisão do treinador e a gente tem que respeitar", afirmou o craque.

Confiança no Hexa

Além de comentar a situação individual de Neymar, Ronaldinho se mostrou otimista com o desempenho coletivo da Amarelinha. O ex-jogador confirmou que estará presente na sede da competição para acompanhar de perto a busca pelo sexto título mundial. "Vejo o Brasil muito bem. Tem grandes jogadores e estamos na torcida para que faça uma boa preparação", finalizou.

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O caminho do Brasil na fase de grupos

13/06 (19h): Brasil x Marrocos – MetLife Stadium (Nova Jérsei)

19/06 (21h30): Brasil x Haiti – Lincoln Financial Field (Filadélfia)

24/06 (19h): Brasil x Escócia – Hard Rock Stadium (Miami)