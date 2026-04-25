Militão fará novo exame e vira dúvida da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Militão passará por novo exame no Real Madrid e pode virar preocupação para a Copa do Mundo

Éder Militão, zagueiro da Seleção Brasileira (Reprodução)

O zagueiro Éder Militão será submetido a novo exame na próxima segunda-feira (27), em Madri, na Espanha, para avaliar a gravidade de uma lesão na perna esquerda que acendeu o alerta tanto no Real Madrid quanto na Seleção Brasileira. Até o momento, os testes realizados não foram conclusivos, e a definição do tratamento ainda depende da evolução do quadro clínico.

A expectativa dosé de que a região lesionada esteja menos inchada, o que permitiria umae, consequentemente, a definição do melhor tratamento. Ainda assim, existe cautela dentro do departamento médico, já que não está descartada a possibilidade de, cenário considerado mais grave e que poderia afastar o jogador da próxima Copa do Mundo.

Militão deixou o campo nos minutos finais do primeiro tempo da vitória do Real Madrid sobre o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, após sentir um incômodo na perna esquerda. Apesar do susto, o defensor não relatou dores intensas e também não apresentou dificuldades de mobilidade imediata, o que inicialmente trouxe certo otimismo em relação à gravidade da lesão.

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O problema, no entanto, ganhou outra dimensão devido ao histórico recente do jogador. O defensor ficou cerca de quatro meses afastado dos gramados por conta de uma lesão no bíceps femoral da mesma perna. Após longo processo de recuperação, retornou gradualmente à equipe espanhola.

A situação é acompanhada de perto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que mantém contato com o clube espanhol desde o início do quadro. A comissão técnica da seleção brasileira observa atentamente a evolução clínica do jogador, considerado peça importante no sistema defensivo.

Substituto imediato

Caso a lesão evolua de forma negativa e resulte em afastamento prolongado, o nome de Ibañez, que atua no Al-Ahli, da Arábia Saudita, passa a ganhar força como possível alternativa para a lista final da Seleção Brasileira. O jogador também pode atuar como lateral-direito, fator que aumenta sua versatilidade no grupo.

Convocação

A convocação da seleção brasileira está marcada para o dia 18 de maio, no Rio de Janeiro, e marcará o início da preparação para a Copa do Mundo. Os jogadores se apresentam no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, e fazem uma série de amistosos antes da viagem para os Estados Unidos. O último teste será no dia 6 de junho, contra o Egito.