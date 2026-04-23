Copa do Mundo: Yamal sofre lesão e fica de fora da temporada no Barcelona
O atacante do Barcelona e da Seleção Espanhola foca em ficar pronto para o Mundial
Publicado: 23/04/2026 às 09:13
O atacante espanhol Lamine Yamal, camisa 10 do Barcelona, deixa o gramado após sofrer uma lesão durante a partida contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, no estádio Camp Nou, em Barcelona, em 22 de abril de 2026. (Foto: Josep LAGO / AFP)
Faltando menos de 50 dias para a Copa do Mundo, qualquer lesão pode tirar o jogador da Copa.
Este é o caso do atacante Estevão - que virou dúvida para o mundial após sofrer uma contusão muscular. Além dele, o zagueiro Éder Militão também preocupa a Seleção Brasileira para a disputa do torneio.
Entretanto, não é apenas a amarelinha que sofre com jogadores machucados. A última seleção a se preocupar com uma estrela é a Espanha.
Às vésperas de disputar seu primeiro mundial, Lamine Yamal foi substituído na partida entre o Barcelona e o Celta de Vigo, na última terça-feira (22).
De acordo com o comunicado do clube, publicado nesta quinta (23), o atacante fica de fora do resto da temporada, mas deve estar apto para jogar a Copa do Mundo.
Uma das maiores promessas dos últimos tempos, Lamine Yamal é o principal jogador da Seleção da Espanha, que chega para a Copa do Mundo como uma das favoritas.
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Confira o comunicado do Barcelona na íntegra:
Exames confirmaram que Lamine Yamal sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. O jogador passará por um tratamento conservador, desfalcará a equipe no restante da temporada, mas a expectativa é de que esteja apto para disputar a Copa do Mundo.