Copa do Mundo: Yamal sofre lesão e fica de fora da temporada no Barcelona

O atacante do Barcelona e da Seleção Espanhola foca em ficar pronto para o Mundial

O atacante espanhol Lamine Yamal, camisa 10 do Barcelona, deixa o gramado após sofrer uma lesão durante a partida contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, no estádio Camp Nou, em Barcelona, em 22 de abril de 2026. (Foto: Josep LAGO / AFP)

Faltando menos de 50 dias para a Copa do Mundo, qualquer lesão pode tirar o jogador da Copa.

Este é o caso do atacante Estevão - que virou dúvida para o mundial após sofrer uma contusão muscular. Além dele, o zagueiro Éder Militão também preocupa a Seleção Brasileira para a disputa do torneio.

Entretanto, não é apenas a amarelinha que sofre com jogadores machucados. A última seleção a se preocupar com uma estrela é a Espanha.

Às vésperas de disputar seu primeiro mundial, Lamine Yamal foi substituído na partida entre o Barcelona e o Celta de Vigo, na última terça-feira (22).

De acordo com o comunicado do clube, publicado nesta quinta (23), o atacante fica de fora do resto da temporada, mas deve estar apto para jogar a Copa do Mundo.

Uma das maiores promessas dos últimos tempos, Lamine Yamal é o principal jogador da Seleção da Espanha, que chega para a Copa do Mundo como uma das favoritas.

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Confira o comunicado do Barcelona na íntegra:

Exames confirmaram que Lamine Yamal sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. O jogador passará por um tratamento conservador, desfalcará a equipe no restante da temporada, mas a expectativa é de que esteja apto para disputar a Copa do Mundo.