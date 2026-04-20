Cafu diz confiar em bom desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo

O ex-jogador reconheceu que vencer um Mundial é sempre difícil, mas afirmou que o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, está fazendo um bom trabalho

O pentacampeão Cafu (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Cafu, o capitão do penta, disse nesta segunda-feira (20), durante entrevista em Madri, que confia no bom desempenho do Brasil na Copa do Mundo de 2026, na qual espera atuações brilhantes de Endrick e Vinícius para que o Brasil volte a levantar a taça.

"Vinte e quatro anos após a conquista do nosso último título, acredito que este seja o momento exato para o Brasil", disse o ex-lateral-direito à imprensa em Madri.

Cafu está na capital espanhola atuando como embaixador do Prêmio Laureus do Esporte Mundial, que serão entregues nesta segunda-feira.

O ex-jogador reconheceu que vencer um Mundial é sempre difícil, mas afirmou que o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, está fazendo um bom trabalho.

"Trouxemos também um técnico multicampeão que vai contribuirá para a grandeza que é a Seleção Brasileira", afirmou ele.

O campeão das Copas do Mundo de 1994 e 2002 pelo Brasil explicou que a força da equipe reside em seu meio-campo e ataque e com isso, Ancelotti está focado em tornar a defesa impenetrável.

"Porque, se o Brasil não sofrer gols em uma Copa, certamente fará pelo menos um gol por partida", previu Cafu, que também expressou sua esperança de ver o melhor de Vinícius Junior no Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

Um bom momento para Endrick

"A Copa do Mundo é o melhor caminho para reverter qualquer tipo de polêmica", explicou Cafu.

O ex-lateral observou que a jornada em uma Copa do Mundo é muito curta, compreendendo apenas algumas partidas que servem como vitrine para qualquer jogador.

"Nessas oito partidas (no caso de chegar à final), Vinícius Júnior tem o que é preciso para mostrar ao mundo inteiro o seu valor e do que é capaz em campo", afirmou Cafu.

Vinícius, contribuindo com uma assistência, foi um dos destaques na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, em 1º de abril, em Orlando.

Nessa partida, que serviu para dissipar as dúvidas após a derrota para a França em outro amistoso, Endrick também brilhou.

"Acho que este é um bom momento para ele", disse Cafu, que considerou positivo o empréstimo do jovem atacante brasileiro do Real Madrid ao Lyon.

"Isso fez muito bem para ele. O ajudou a crescer, a ganhar tempo de jogo, a deixar sua marca e a assumir o protagonismo. É óbvio que, no Real Madrid, com aquela constelação de estrelas, é improvável que um jogador jovem seja o protagonista", explicou o ex-jogador da Seleção Brasileira.

"Ele é um jogador jovem que tem muito a oferecer ao Brasil, e tenho certeza de que Ancelotti o vê com bons olhos", acrescentou Cafu, que reiterou sua confiança na seleção canarinho às vésperas da Copa do Mundo.

Rivais na Copa

"Sempre vejo o Brasil com bons olhos às vésperas da Copa do Mundo, apesar das dificuldades que todas as seleções enfrentam. Mas vejo o Brasil hoje como mais experiente, mais consciente do que precisa e com um elenco muito bem comandado por Ancelotti", insistiu Cafu.

"Vamos torcer para que o Brasil faça uma grande Copa do Mundo", afirmou o ex-lateral que disputou três finais de Copa do Mundo consecutivas (1994, 1998 e 2002).

Quanto a quais poderiam ser os adversários mais difíceis, Cafu apontou para todas as grandes seleções. "Estamos falando de Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Argentina, que está defendendo o título, e a própria Holanda, que tem um elenco jovem, mas muito bom", enumerou.

"Acredito que todas essas grandes seleções sejam adversárias diretas da seleção brasileira", concluiu.