Exame descarta lesão grave, e Lucas Paquetá segue na luta por vaga na Copa do Mundo

Lucas Paquetá, meia do Flamengo (Adriano Fontes/Flamengo)

Lucas Paquetá deu um enorme susto nos flamenguistas neste domingo. Em corrida dentro da área, o atacante pisou em falso e acabou dando uma 'desgarrada' no joelho esquerdo, indo ao chão e reclamando de muitas dores. Exames nesta segunda, descartaram uma grave lesão e o meio-campistas mantém vivo o sonho de defender o Brasil na Copa do Mundo.

"Após deixar o campo com dores na perna esquerda na vitória por 2 a 0 contra o Bahia, válida pelo Brasileirão, o meia Lucas Paquetá foi submetido a exames clínicos e de imagem ainda no início da madrugada de segunda-feira. O resultado não apontou lesão no joelho. A ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda, e o atleta já iniciou tratamento junto ao Departamento Médico do clube", informou o Flamengo.

Paquetá se machucou já na reta final do confronto com o Bahia, vencido por 2 a 0 no Maracanã. Como o time já havia feito as cinco alterações, ele permaneceu no gramado pelos cinco minutos de acréscimos, mancando bastante e se locomovendo com dificuldades.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Assim que Flávio Rodriguez de Souza finalizou a partida, o meia foi ao chão novamente e precisou de atendimento médico. Com a mão no joelho, temia pelo pior e os médicos flamenguistas correram para atendê-lo. Paquetá deixou o campo amparado e será desfalque na Copa do Brasil - o clube não definiu tempo de recuperação.

Sonhando com a Copa do Mundo, o meia vem crescendo de rendimento no Flamengo e anotando gols importantes, como o segundo do time neste domingo, quando o Bahia crescia na busca pelo empate. Sua versatilidade em atuar como volante, armador e até ponta Seri um atributo para convencer Carlo Ancelotti a chamá-lo no dia 18 de maio.