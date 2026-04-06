Copa do Mundo: Seleção Brasileira se apega a tabu histórico da Fifa para sonhar com o hexa
Em 6º lugar na lista atual, equipe aposta na "maldição" de que o líder da entidade nunca levanta a taça para tentar dar a volta por cima sob o comando de Carlo Ancelotti
Publicado: 06/04/2026 às 15:30
Copa do Mundo: Seleção Brasileira se apega a tabu histórico da Fifa para sonhar com o hexa. (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Seleção Brasileira não chega para a Copa do Mundo de 2026 com confiança alta, mas uma estatística curiosa pode ser um bom sinal para o Brasil do treinador Carlo Ancelotti.
Isso porque, desde que a FIFA implementou um Ranking das Seleções em agosto de 1993, nenhuma equipe que desembarcou no Mundial ocupando a primeira colocação conseguiu levantar a taça.
O Ranking da FIFA — que serve como termômetro oficial para medir a força das seleções — virou um tabu que assombra os favoritos.
Inclusive, a Seleção Brasileira é a maior vítima dessa estatística. Em quatro oportunidades (1998, 2006, 2010 e 2022) o Brasil chegou como 1º no ranking, mas não foi campeão.
Desta vez, no entanto, a Amarelinha não fez um bom ciclo de Copa e teve quatro treinadores nesse período: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e, por fim, Carlo Ancelotti.
Assim, em uma das piores campanhas da história da Seleção nas Eliminatórias e resultados inconsistentes nos amistosos, o Brasil jogará esse Mundial como o 6º colocado no ranking.
Copa do Mundo: veja o tabu brasileiro chegando como 1º no ranking da FIFA
- Copa de 1998 (França): O Brasil desembarcou para defender o título de 94 ostentando o topo do ranking. A Seleção chegou até a grande final, mas o time perdeu por 3 a 0 para a França na final.
- Copa de 2006 (Alemanha): A Seleção chegou novamente com o condição de atual campeã do mundo e embalada pelo badalado. O time caiu nas quartas de final após uma atuação de gala de Zidane e a derrota por 1 a 0 para a França. A Itália acabou como a campeã daquele ano.
- Copa de 2010 (África do Sul): Sob o comando de Dunga, o Brasil chegou ao Mundial da África como o número 1 do ranking após ter vencido a Copa América (2007) e a Copa das Confederações (2009). A Amarelinha foi eliminada nas quartas de final para a Holanda e a Espanha ficou com a taça.
- Copa de 2022 (Catar): Após sobrar nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil de Tite chegou ao Catar novamente no topo do ranking da FIFA. Empate na prorrogação contra a Croácia, eliminação traumática nos pênaltis nas quartas de final e o título ficando nas mãos da rival Argentina.
Favoritos para a Copa de 2026
Para a Copa de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México, a Seleção Francesa chega como favorita absoluta e líder do Ranking da FIFA.
Liderados por Mbappé, osLes Bleus foram vice-campeões em 2022 e levantaram o troféu de 2018.
Na segunda colocação, vem a Espanha. Atual campeã da Eurocopa e com um dos melhores jogadores do mundo na atualidade: Lamine Yamal.
Em 3º, a atual campeã mundial: Argentina. Com Lionel Messi disputando sua última Copa do Mundo, os argentinos fecham o pódio da FIFA.
Veja o top 10 do ranking da FIFA
- 1º: França
- 2º: Espanha
- 3º: Argentina
- 4º: Inglaterra
- 5º: Portugal
- 6º: Brasil
- 7º: Holanda
- 8º: Marrocos
- 9º: Bélgica
- 10º: Alemanha
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Veja a história do tabu do ranking da FIFA.
- Copa de 1994: A líder do ranking era a Alemanha. O Brasil foi campeão chegando na 3ª posição.
- Copa de 1998: O líder do ranking era o Brasil. A França foi campeã, chegando na 18ª posição. (A França estava tão baixa no ranking porque, como país-sede, não disputou as Eliminatórias, jogando apenas amistosos que valiam menos pontos).
- Copa de 2002: A líder do ranking era a França. O Brasil foi campeão chegando na 2ª posição.
- Copa de 2006: O líder do ranking era o Brasil. A Itália foi campeã, chegando na 13ª posição.
- Copa de 2010: O líder do ranking era o Brasil. A Espanha foi campeã chegando na 2ª posição.
- Copa de 2014: A líder do ranking era a Espanha. A Alemanha foi campeã chegando na 2ª posição.
- Copa de 2018: A líder do ranking era a Alemanha. A França foi campeã chegando na 7ª posição.
- Copa de 2022: O líder do ranking era o Brasil. A Argentina foi campeã chegando na 3ª posição.