Em 6º lugar na lista atual, equipe aposta na "maldição" de que o líder da entidade nunca levanta a taça para tentar dar a volta por cima sob o comando de Carlo Ancelotti

Copa do Mundo: Seleção Brasileira se apega a tabu histórico da Fifa para sonhar com o hexa. (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Seleção Brasileira não chega para a Copa do Mundo de 2026 com confiança alta, mas uma estatística curiosa pode ser um bom sinal para o Brasil do treinador Carlo Ancelotti.

Isso porque, desde que a FIFA implementou um Ranking das Seleções em agosto de 1993, nenhuma equipe que desembarcou no Mundial ocupando a primeira colocação conseguiu levantar a taça.

O Ranking da FIFA — que serve como termômetro oficial para medir a força das seleções — virou um tabu que assombra os favoritos.

Inclusive, a Seleção Brasileira é a maior vítima dessa estatística. Em quatro oportunidades (1998, 2006, 2010 e 2022) o Brasil chegou como 1º no ranking, mas não foi campeão.

Desta vez, no entanto, a Amarelinha não fez um bom ciclo de Copa e teve quatro treinadores nesse período: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e, por fim, Carlo Ancelotti.

Assim, em uma das piores campanhas da história da Seleção nas Eliminatórias e resultados inconsistentes nos amistosos, o Brasil jogará esse Mundial como o 6º colocado no ranking.

Copa do Mundo: veja o tabu brasileiro chegando como 1º no ranking da FIFA

Copa de 1998 (França) : O Brasil desembarcou para defender o título de 94 ostentando o topo do ranking. A Seleção chegou até a grande final, mas o time perdeu por 3 a 0 para a França na final.

: O desembarcou para defender o título de 94 ostentando o topo do ranking. A chegou até a grande final, mas o time perdeu por 3 a 0 para a França na final. Copa de 2006 (Alemanha) : A Seleção chegou novamente com o condição de atual campeã do mundo e embalada pelo badalado. O time caiu nas quartas de final após uma atuação de gala de Zidane e a derrota por 1 a 0 para a França. A Itália acabou como a campeã daquele ano.

: A chegou novamente com o condição de atual campeã do mundo e embalada pelo badalado. O time caiu nas quartas de final após uma atuação de gala de Zidane e a derrota por 1 a 0 para a A Itália acabou como a campeã daquele ano. Copa de 2010 (África do Sul) : Sob o comando de Dunga, o Brasil chegou ao Mundial da África como o número 1 do ranking após ter vencido a Copa América (2007) e a Copa das Confederações (2009). A Amarelinha foi eliminada nas quartas de final para a Holanda e a Espanha ficou com a taça.

: Sob o comando de Dunga, o chegou ao da África como o número 1 do ranking após ter vencido a Copa América (2007) e a Copa das Confederações (2009). A Amarelinha foi eliminada nas quartas de final para a Holanda e a Copa de 2022 (Catar): Após sobrar nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil de Tite chegou ao Catar novamente no topo do ranking da FIFA. Empate na prorrogação contra a Croácia, eliminação traumática nos pênaltis nas quartas de final e o título ficando nas mãos da rival Argentina.

Favoritos para a Copa de 2026

Para a Copa de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México, a Seleção Francesa chega como favorita absoluta e líder do Ranking da FIFA.

Liderados por Mbappé, osLes Bleus foram vice-campeões em 2022 e levantaram o troféu de 2018.

Na segunda colocação, vem a Espanha. Atual campeã da Eurocopa e com um dos melhores jogadores do mundo na atualidade: Lamine Yamal.

Em 3º, a atual campeã mundial: Argentina. Com Lionel Messi disputando sua última Copa do Mundo, os argentinos fecham o pódio da FIFA.

Veja o top 10 do ranking da FIFA

1º: França

2º: Espanha

3º: Argentina

4º: Inglaterra

5º: Portugal

6º: Brasil

7º: Holanda

8º: Marrocos

9º: Bélgica

10º: Alemanha

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



Veja a história do tabu do ranking da FIFA.