A lista de Ancelotti: quem ganhou e quem perdeu espaço na Seleção Brasileira após os amistosos

Últimos testes antes da convocação para a Copa do Mundo consolidam nomes em alta e expõem jogadores que decepcionaram; veja o saldo da Data Fifa

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

A Seleção Brasileira encerrou, nessa terça-feira (31), os amistosos de preparação antes da convocação final para a Copa do Mundo — que será anunciada por Carlo Ancelotti em 18 de maio.

Agora, os jogadores voltam aos seus clubes e esperam por uma decisão do técnico italiano após o saldo desta Data Fifa: uma derrota por 2x1 contra a França e uma vitória por 3x1 diante da Croácia.

Quase 12 meses depois de ter assumido o cargo, Ancelotti já indicou "ter uma base" dos 26 selecionados para o Mundial. Os últimos jogos, entretanto, podem ter mexido com a cabeça do treinador.

Nomes como Luiz Henrique, Danilo, Endrick, Bremer e Igor Thiago aproveitaram a chance e se destacaram.

Por outro lado, Andrey Santos, Ibañez, João Pedro e Léo Pereira foram questionados pelos desempenhos apresentados. Na vitória contra a Croácia, o destaque negativo ficou com o goleiro Bento, que falhou no gol adversário.



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