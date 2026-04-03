Alisson desfalca Liverpool e preocupa Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Alisson sofre lesão e não joga mais pelo Liverpool nesta temporada
Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo
Publicado: 03/04/2026 às 11:44
Alisson Becker, goleiro da Seleção Brasileira (Divulgação /Liverpool)
Alisson não deve mais atuar pelo Liverpool nesta temporada. O goleiro brasileiro, que já havia sido cortado da última convocação da seleção por lesão muscular na coxa direita, seguirá fora de combate e virou motivo de atenção para a comissão técnica a poucos meses da Copa do Mundo.
"Ele ficará fora por um pouco mais de tempo. Esperamos que esteja em forma no fim da temporada", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.
O cenário impacta diretamente o planejamento da seleção brasileira. Embora Alisson ainda seja tratado como titular absoluto, a sequência de problemas físicos passou a ser monitorada de perto por Carlo Ancelotti, que já considera alternativas para a posição.
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Na última Data Fifa, sem o goleiro do Liverpool, Ederson e Bento dividiram a titularidade, enquanto Hugo Souza, do Corinthians, também foi chamado e ganhou espaço na avaliação da comissão. Outros nomes seguem no radar, como John, do Nottingham Forest, que se recupera de lesão no joelho e tenta voltar a tempo de brigar por uma vaga. Até Fábio, do Fluminense, vem sendo considerado.
Alisson integra a lista de jogadores considerados certos para a Copa, mas a condição física nas próximas semanas será determinante. A convocação final está marcada para o dia 18 de maio, no Rio de Janeiro.