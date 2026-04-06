Técnico do Santos detalha procedimento regenerativo feito pelo atacante durante a Data Fifa. Objetivo é fortalecer a região para a reta final antes da lista da Seleção Brasileira.

Quando Neymar volta a jogar? Cuca explica tratamento no joelho de olho na Copa do Mundo (Foto: Raul Baretta/Santos FC. )

Desfalque por suspensão contra o Flamengo nesse domingo (5), Neymar passou por um procedimento no joelho visando se recuperar para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo o treinador do Santos, Cuca, ele se utilizou da pausa da Data FIFA para realizar uma operação que acelera a cicatrizaçãode microlesões e fortalece os tecidos do joelho.

“Ele passou por um procedimento no joelho durante a pausa, então não treinou e ficou quatro ou cinco dias se recuperando”, explicou Cuca.

De acordo com o Estadão Conteúdo, esse procedimento é feito com Plasma Rico em Plaquetas (PRP). A terapia é um processo regenerativo que utiliza o sangue do próprio jogador.

O portal também afirma que essa medida é analisada como fundamental para Neymar, devido aos recorrentes problemas físicos que ele tem sofrido nos últimos três anos.

Faltando cerca de um mês para a convocação de Ancelotti para o Mundial - marcada para 18 de maio - o camisa 10 deseja aguentar a sequência de 12 jogos restantes antes da data.

São oito rodadas do Brasileirão, duas partidas de Copa do Brasil e quatro de Sul-Americana para chamar a atenção do técnico italiano da Seleção Brasileira.

Quando Neymar vai jogar?

Após ficar de fora da derrota diante do Flamengo nesse domingo, a expectativa é de que Neymar jogue só contra o Atlético-MG no próximo sábado (11) e desfalque o Santos no primeiro compromisso da Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca na quarta-feira (8).

A partida contra o Cuenca é realizada no Equador, em uma altitude de mais de 2 mil metros, e este seria o motivo de Neymar ser poupado.