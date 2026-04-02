Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO 2026

Enquete: convoque a Seleção Brasileira e escolha os 26 jogadores para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti anuncia a lista final no dia 18 de maio. Assuma a prancheta do treinador, participe da votação e monte o seu elenco ideal para o Mundial.

Igor Fonseca

Publicado: 02/04/2026 às 10:46

Enquete: convoque a Seleção Brasileira e escolha os 26 jogadores para a Copa do Mundo. (Foto  Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira encerrou sua preparação e agora a decisão sobre os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2026 está nas mãos de Carlo Ancelotti.

Com a convocação para o Mundial marcada para o dia 18 de maio, o treinador italiano já indicou ter uma base pronta, mas os últimos amistosos contra França e Croácia mostraram que ainda há vagas em aberto.

Agora, o Diario de Pernambuco passa a prancheta para você. Se você fosse o técnico do Brasil, quem faria parte da sua lista final?

Nomes como Vini Jr., Casemiro e Marquinhos são peças quase certas, mas o cenário segue com dúvidas em várias posições:
— Quem deve ser o dono das laterais?
— O meio-campo fica com quem?
— Quem ganha as últimas vagas no ataque?

  • Goleiros (3 vagas): Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John
  • Lateral-direito (2 vagas): Danilo, Éder Militão, Wesley, Vanderson, Ibañez, Vitinho, Paulo Henrique;
  • Lateral-esquerdo (2 vagas): Douglas Santos, Alex Sandro, Caio Henrique, Kaiki Bruno, Carlos Augusto.
  • Zagueiro (5 vagas): Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibañez, Éder Militão, Léo Pereira, Danilo, Fabrício Bruno, Alexandro Ribeiro.
  • Meio-campo (5 vagas): Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Bruno Guimarães, Paquetá, Gabriel Sara, Joelinton, Andreas Pereira.
  • Atacantes (9 vagas): Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Raphinha, Estêvão, Luiz Henrique, João Pedro, Igor Thiago, Endrick, Gabriel Martinelli, Neymar, Richarlison, Rayan.

 
 
 
