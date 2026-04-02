Enquete: convoque a Seleção Brasileira e escolha os 26 jogadores para a Copa do Mundo
Carlo Ancelotti anuncia a lista final no dia 18 de maio. Assuma a prancheta do treinador, participe da votação e monte o seu elenco ideal para o Mundial.
Publicado: 02/04/2026 às 10:46
Enquete: convoque a Seleção Brasileira e escolha os 26 jogadores para a Copa do Mundo.
A Seleção Brasileira encerrou sua preparação e agora a decisão sobre os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2026 está nas mãos de Carlo Ancelotti.
Com a convocação para o Mundial marcada para o dia 18 de maio, o treinador italiano já indicou ter uma base pronta, mas os últimos amistosos contra França e Croácia mostraram que ainda há vagas em aberto.
Agora, o Diario de Pernambuco passa a prancheta para você. Se você fosse o técnico do Brasil, quem faria parte da sua lista final?
Nomes como Vini Jr., Casemiro e Marquinhos são peças quase certas, mas o cenário segue com dúvidas em várias posições:
— Quem deve ser o dono das laterais?
— O meio-campo fica com quem?
— Quem ganha as últimas vagas no ataque?

FAÇA SUA CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA
OPÇÕES:
- Goleiros (3 vagas): Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John
- Lateral-direito (2 vagas): Danilo, Éder Militão, Wesley, Vanderson, Ibañez, Vitinho, Paulo Henrique;
- Lateral-esquerdo (2 vagas): Douglas Santos, Alex Sandro, Caio Henrique, Kaiki Bruno, Carlos Augusto.
- Zagueiro (5 vagas): Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibañez, Éder Militão, Léo Pereira, Danilo, Fabrício Bruno, Alexandro Ribeiro.
- Meio-campo (5 vagas): Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Bruno Guimarães, Paquetá, Gabriel Sara, Joelinton, Andreas Pereira.
- Atacantes (9 vagas): Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Raphinha, Estêvão, Luiz Henrique, João Pedro, Igor Thiago, Endrick, Gabriel Martinelli, Neymar, Richarlison, Rayan.
Ver essa foto no Instagram
