'Jogou onde?': Neymar debocha de jogador do Remo e diz frase machista contra o juiz

Neymar, atacante do Santos (Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos venceu o Remo por 2 a 0 nesta quinta-feira (2), mas a noite ficou marcada não apenas pelos gols, e sim por uma confusão envolvendo o craque Neymar e o meio-campista adversário Diego Hernández.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Neymar sofreu uma falta de Hernández e, ao reagir à jogada, acabou se envolvendo em uma discussão acalorada em campo. O árbitro Sávio Pereira Sampaio rapidamente mostrou o cartão amarelo ao camisa 10 santista, que acabou recebendo o terceiro amarelo da competição e ficando suspenso do próximo jogo contra o Flamengo, no domingo (5).

O incidente, que inicialmente parecia apenas uma discussão típica de jogo, ganhou repercussão extra após o apito final. Neymar, em tom provocativo, aproximou-se do adversário fora de campo e olhou para a camisa de Hernández, aparentemente debochando do adversário.

MAIS POLÊMICA

A partir daí, um princípio de confusão se formou no gramado, com Neymar soltando uma frase machista. "Sofri uma entrada desleal no final do jogo, sem nenhuma necessidade. Não foi a primeira, foi a terceira ou quarta. Fui reclamar e tomei o cartão amarelo. Sávio é assim, acordou meio de "Chico" (menstruação). Quer ser a figura do jogo, falta de respeito muito grande com os jogadores. Ele não quer papo, não quer conversa. É um cara que manda no jogo e quer comandar tudo. Tem que saber levar isso, fica desrespeitoso, esbravejou o camisa 10.

Apesar das polêmicas, a atuação do camisa 10 santista foi decisiva para a vitória do Santos. Neymar participou ativamente das jogadas que resultaram nos dois gols da equipe. Nas redes, torcedores se dividiram entre elogiar a genialidade do jogador e criticar a provocação, que alguns consideraram desnecessária.