'Jogou onde?': Neymar debocha de jogador do Remo e diz frase machista contra o juiz
Neymar debocha de jogador do Remo após vitória do Santos
Publicado: 03/04/2026 às 10:14
Neymar, atacante do Santos (Raul Baretta/ Santos FC)
O Santos venceu o Remo por 2 a 0 nesta quinta-feira (2), mas a noite ficou marcada não apenas pelos gols, e sim por uma confusão envolvendo o craque Neymar e o meio-campista adversário Diego Hernández.
O incidente, que inicialmente parecia apenas uma discussão típica de jogo, ganhou repercussão extra após o apito final. Neymar, em tom provocativo, aproximou-se do adversário fora de campo e olhou para a camisa de Hernández, aparentemente debochando do adversário.
MAIS POLÊMICA
A partir daí, um princípio de confusão se formou no gramado, com Neymar soltando uma frase machista. "Sofri uma entrada desleal no final do jogo, sem nenhuma necessidade. Não foi a primeira, foi a terceira ou quarta. Fui reclamar e tomei o cartão amarelo. Sávio é assim, acordou meio de "Chico" (menstruação). Quer ser a figura do jogo, falta de respeito muito grande com os jogadores. Ele não quer papo, não quer conversa. É um cara que manda no jogo e quer comandar tudo. Tem que saber levar isso, fica desrespeitoso, esbravejou o camisa 10.
Apesar das polêmicas, a atuação do camisa 10 santista foi decisiva para a vitória do Santos. Neymar participou ativamente das jogadas que resultaram nos dois gols da equipe. Nas redes, torcedores se dividiram entre elogiar a genialidade do jogador e criticar a provocação, que alguns consideraram desnecessária.
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