Neymar dá assistência para o Santos vencer o Remo e deixar a zona de rebaixamento no Brasileiro

Sem conseguir ser o atacante envolvente e letal, o camisa 10 se reinventou como armador enquanto tenta encaixar uma sequência de jogos

Neymar em ação pelo Santos (Raul Baretta/Santos FC)

Por Toni Assis



Ainda muito abaixo do que pode render a fim de garantir uma vaga na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar fez a diferença para o Santos voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Foi dele o passe milimétrico para Thaciano balançar a rede no primeiro gol e também o lançamento para Escobar e cruzar encontrar Moisés no lance que determinou o triunfo de 2 a 0 sobre o Remo na Vila Belmiro na noite desta quinta-feira.

Sem conseguir ser o atacante envolvente e letal, o camisa 10 se reinventou como armador enquanto tenta encaixar uma sequência de jogos que possibilite mostrar que têm condição de voltar aos seus melhores dias até 18 de maio, dia da lista final que definirá os 26 convocados para o Mundial.

O resultado traz um alívio imediato a um time que iniciou o dia na zona de rebaixamento. O resultado positivo fez a equipe anfitriã chegar aos dez pontos e saltar do 17º lugar para a parte intermediária da classificação. Já o time paraense, que vinha embalado pela goleada sobre o Bahia na última rodada, agora segura a lanterna da competição com seis pontos.

Após o compromisso desta noite em casa, o Santos volta a campo no domingo e terá uma parada dura pela frente. O time do técnico Cuca encara o Flamengo no Maracanã. Já o Remo se desloca para a região Sul do País e, no mesmo dia, visita o Grêmio em Porto Alegre.

Com os dois times na incômoda zona de rebaixamento, o jogo na Vila Belmiro teve um início tenso. Logo em sua primeira participação, Neymar sofreu uma dura entrada de Jajá, que entrou forte na disputa e foi advertido pela arbitragem.

O cerco ao camisa 10 santista continuou e com apenas quatro minutos da etapa inicial, o meio-campista Zé Ricardo fez uma falta dura e acabou recebendo o primeiro cartão amarelo da partida do juiz Savio Pereira Sampaio.

Com um time sem criatividade, Neymar iniciou a partida mais como um armador do que propriamente atacante. Flutuou pelos lados, recuou para receber a bola, mas pouco fez de efetivo na primeira meia hora de confronto.

Num duelo com raríssimas chances de ataque, a melhor oportunidade foi um cruzamento da esquerda feito por Barreal. Neymar fez o domínio dentro da área, mas logo a marcação chegou e ele não conseguiu fazer a conclusão a gol aos 29 minutos.

Na base da imposição, o time anfitrião "alugou" o campo de defesa do Remo. E graças à genialidade de seu melhor jogador, o time da casa finalmente movimentou o marcador para alívio da torcida. Na intermediária, Neymar fez um lançamento na medida para Thaciano invadir a área e tocar na saída do goleiro: 1 a 0 aos 39 minutos e festa nas arquibancadas.

Na volta para o segundo tempo, o Santos usou a vantagem para tentar definir o jogo. Com a necessidade do Remo de se lançar ao ataque para buscar o empate, o time da Vila passou a explorar os contra-ataques em busca do segundo gol. Em cobrança de falta, Neymar quase acertou o travessão em ótima chance.

No final, o camisa 10 mais uma vez brilhou. Com um belo passe, ele achou Escobar livre pelo lado esquerdo. O lateral cruzou na medida para Moisés fazer 2 a 0 e garantir a vitória. No final uma confusão ofuscou um pouco do brilho da noite de Neymar. Ele se envolveu em uma discussão com Hernández, levou o terceiro amarelo e está suspenso contra o Flamengo.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 X 0 REMO

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Robinho), Gustavo Henrique (Gabriel Bontempo) e Neymar; Rony (João Schimdt), Barreal (Moisés) e Thaciano (Willian Arão). Técnico: Cuca.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk (Jaderson); Zé Welison, Zé Ricardo (David Braga) , Zé Welison e Picco; Jajá (Pikachu), Alef Manga (Diego Hernández) e Gabriel Taliari (Gabriel Poveda). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Thaciano, aos 39 minutos do primeiro tempo. Moisés, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thaciano, Gustavo Henrique, Rony e Neymar (Santos); Zé Ricardo e Zé Welison (Remo).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 850.094,99.

PÚBLICO - 12.242 pagantes.

