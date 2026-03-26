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AMISTOSO INTERNACIONAL

Escalação da Seleção Brasileira x França: Ancelotti promove 7 mudanças no time titular 

Em comparação ao último jogo da Seleção Brasileira, Ancelotti fez 7 mudanças na escalação para o início da partida

Igor Fonseca

Publicado: 26/03/2026 às 10:29

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Escalação da Seleção Brasileira x França Ancelotti promove 7 mudanças no time titular. /Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Escalação da Seleção Brasileira x França Ancelotti promove 7 mudanças no time titular. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira enfrenta a França em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos. Veja a provável escalação do Brasil de Carlo Ancelotti para a partida.


Provável escalação da Seleção Brasileira contra a França

Em comparação à última vez que a Seleção Brasileira entrou em campo, diante da Tunísia em 11 de novembro, o treinador italiano Carlo Ancelotti muda sete jogadores da equipe titular.

As mudanças foram promovidas pelo técnico especialmente devido às várias lesões que o Brasil tem nesta Data Fifa.

  • Goleiro:Bento (convocado);
  • Lateral-direita: Wesley
  • Lateral-esquerda: Caio Henrique (machucado e não convocado);
  • Zaga: Marquinhos (machucado) e Éder Militão (machucado e não convocado);
  • Meio-campo: Casemiro e Bruno Guimarães (machucado e não convocado);
  • Ataque: Estêvão (machucado e não convocado), Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rodrygo (machucado e fica de fora da Copa do Mundo).

Devido às lesões, Ancelotti não conta com Caio Henrique, Marquinhos, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo. Além destes, também são desfalques Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães.

Dessa forma, veja a provável escalação do Brasil para o confronto:

  • Goleiro: Ederson;
  • Laterais: Wesley e Douglas Santos;
  • Zaga: Ibñez e Léo Pereira;
  • Meio-campo: Casemiro e Andrey Santos;
  • Ataque: Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli.

Veja também:

Horário de Brasil x França

A partida está marcada para começar às 17h00 (horário de Brasília) desta quinta-feira (26). 

Provável escalação da Seleção Brasileira contra a França.
A escalação da Seleção Brasileira contra a Tunísia em 11 de novembro de 2025.
Ancelotti , Brasil x França , seleção brasileira
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