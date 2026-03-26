Escalação da Seleção Brasileira x França: Ancelotti promove 7 mudanças no time titular
Em comparação ao último jogo da Seleção Brasileira, Ancelotti fez 7 mudanças na escalação para o início da partida
Publicado: 26/03/2026 às 10:29
Escalação da Seleção Brasileira x França Ancelotti promove 7 mudanças no time titular. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira enfrenta a França em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos. Veja a provável escalação do Brasil de Carlo Ancelotti para a partida.
Provável escalação da Seleção Brasileira contra a França
Em comparação à última vez que a Seleção Brasileira entrou em campo, diante da Tunísia em 11 de novembro, o treinador italiano Carlo Ancelotti muda sete jogadores da equipe titular.
As mudanças foram promovidas pelo técnico especialmente devido às várias lesões que o Brasil tem nesta Data Fifa.
- Goleiro:Bento (convocado);
- Lateral-direita: Wesley
- Lateral-esquerda: Caio Henrique (machucado e não convocado);
- Zaga: Marquinhos (machucado) e Éder Militão (machucado e não convocado);
- Meio-campo: Casemiro e Bruno Guimarães (machucado e não convocado);
- Ataque: Estêvão (machucado e não convocado), Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rodrygo (machucado e fica de fora da Copa do Mundo).
Devido às lesões, Ancelotti não conta com Caio Henrique, Marquinhos, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo. Além destes, também são desfalques Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães.
Dessa forma, veja a provável escalação do Brasil para o confronto:
- Goleiro: Ederson;
- Laterais: Wesley e Douglas Santos;
- Zaga: Ibñez e Léo Pereira;
- Meio-campo: Casemiro e Andrey Santos;
- Ataque: Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli.
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Horário de Brasil x França
A partida está marcada para começar às 17h00 (horário de Brasília) desta quinta-feira (26).