Em comparação ao último jogo da Seleção Brasileira, Ancelotti fez 7 mudanças na escalação para o início da partida

Escalação da Seleção Brasileira x França Ancelotti promove 7 mudanças no time titular. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira enfrenta a França em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos. Veja a provável escalação do Brasil de Carlo Ancelotti para a partida.



Provável escalação da Seleção Brasileira contra a França

Em comparação à última vez que a Seleção Brasileira entrou em campo, diante da Tunísia em 11 de novembro, o treinador italiano Carlo Ancelotti muda sete jogadores da equipe titular.

As mudanças foram promovidas pelo técnico especialmente devido às várias lesões que o Brasil tem nesta Data Fifa.

Goleiro:Bento (convocado);

Lateral-direita: Wesley

Lateral-esquerda: Caio Henrique (machucado e não convocado);

Caio Henrique (machucado e não convocado); Zaga: Marquinhos (machucado) e Éder Militão (machucado e não convocado);

Marquinhos (machucado) e Éder Militão (machucado e não convocado); Meio-campo: Casemiro e Bruno Guimarães (machucado e não convocado);

Casemiro e Bruno Guimarães (machucado e não convocado); Ataque: Estêvão (machucado e não convocado), Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rodrygo (machucado e fica de fora da Copa do Mundo).

Devido às lesões, Ancelotti não conta com Caio Henrique, Marquinhos, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo. Além destes, também são desfalques Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães.

Dessa forma, veja a provável escalação do Brasil para o confronto:

Goleiro: Ederson;

Ederson; Laterais: Wesley e Douglas Santos;

Wesley e Douglas Santos; Zaga: Ibñez e Léo Pereira;

Ibñez e Léo Pereira; Meio-campo: Casemiro e Andrey Santos;

Casemiro e Andrey Santos; Ataque: Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli.

Horário de Brasil x França

A partida está marcada para começar às 17h00 (horário de Brasília) desta quinta-feira (26).