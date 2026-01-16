De pedreiro a artilheiro: brasileiro Igor Thiago, do Brentford, sonha com Copa do Mundo

Centroavante, Igor Thiago quebrou o recorde de gols marcados por um brasileiro em uma única temporada da Premier League, com 16 gols nesta edição

Igor Thiago, centroavante brasileiro do Brentford (GLYN KIRK / AFP)

De pedreiro na infância a um dos artilheiros da Premier League: o atacante Igor Thiago já é o brasileiro com mais gols em uma única temporada no campeonato inglês, consolidando sua posição como candidato a levar sua improvável história de sucesso para a Copa do Mundo.

Movido pelo desejo de honrar a memória do pai, Igor se tornou um dos atacantes mais temidos na Inglaterra.

Ele bateu o recorde de gols marcados por um brasileiro em uma única temporada da Premier League com os dois que fez na vitória do Brentford por 3 a 0 sobre o Sunderland, no dia 7 de janeiro.

O jogador de 24 anos balançou as redes 16 vezes nesta temporada, superando a marca anterior de 15 gols alcançada pelos brasileiros Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.

Na tabela de artilheiros, ele está atrás apenas do norueguês Erling Haaland, astro do Manchester City, que tem 20 gols marcados em 21 rodadas.

Há apenas três anos, Igor Thiago era um desconhecido que jogava no Ludogorets da Bulgária, alimentando o sonho distante de seguir os passos de seu ídolo de infância, Cristiano Ronaldo.

"Eu vi o Cristiano Ronaldo jogar pelo Manchester United e aquilo foi a coisa mais incrível. Eu pensei: 'Quero ser como ele'", disse o brasileiro, que com seus gols ajudou o Ludogorets a conquistar o título búlgaro em 2023, antes de se transferir para o Brugge, onde ficou por um ano.

Suas atuações chamaram a atenção dos olheiros do Brentford, clube conhecido fazer contratações precisas.



- Início difícil e evolução na Inglaterra -

Os 'Bees' contrataram Igor Thiago pelo valor recorde para o clube de 30 milhões de libras esterlinas (R$ 215 milhões na cotação atual). No entanto, ele perdeu a maior parte de sua temporada de estreia devido a uma grave lesão no joelho.

Mas o atacante compensou o tempo perdido, e as saídas de Bryan Mbeumo e Yoane Wissa antes desta temporada abriram espaço para ele no time do técnico Keith Andrews, que ficou surpreso com a evolução do brasileiro.

"Acho que quem diz que imaginava que ele estaria tão bem assim provavelmente não está sendo honesto", disse Andrews. "Ele tem sido sensacional. Eu não o trocaria por ninguém. Ele é muito valioso para nós".

O caminho do atacante não foi fácil: ele sofreu com a morte do pai quando tinha apenas 13 anos, então trabalhou como pedreiro e em uma barraca de frutas para sustentar a mãe, Maria, que era catadora de lixo em sua cidade natal, Gama, na região de Brasília.

"Minha infância definitivamente influenciou a maneira como eu jogo", disse Igor. "Isso me ajudou como homem, me ajudou a valorizar as pequenas e as grandes coisas. Hoje, olho para minha vida e vejo o quanto eu sou privilegiado por tudo o que eu tenho".

Graças ao grande momento do atacante brasileiro, o Brentford é o quinto colocado na Premier League e está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

A equipe está dois pontos à frente do poderoso Chelsea, que será seu próximo adversário no sábado.



- Rumores de transferência para o Arsenal -

"Sempre sonhei em jogar na Premier League. Muitos duvidaram que eu conseguiria, e eu queria provar que estavam errados", revelou.

Enquanto a imprensa inglesa noticia uma possível transferência para o Arsenal, atual líder da Premier, Igor Thiago mantém o foco na luta por uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo.

O atacante, que também tem passaporte búlgaro, nunca vestiu a 'Amarelinha', mas a oportunidade de representar o Brasil seria o ápice de sua incrível e meteórica trajetória.

"É o meu maior objetivo... Quando eu chegar lá, e eu vou chegar, isso vai significar que eu consegui", avisou com convicção.

