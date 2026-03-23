Versão de jogador da nova camisa custa R$ 749 e compra mais de 100 litros de gasolina; veja o comparativo com botijões de gás, leite e eletrônicos

Preço da nova camisa da Seleção Brasileira equivale a uma cesta básica. (Foto: Divulgação/Nike )

A fornecedora de material esportivo Nike iniciou a comercialização das camisas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

O uniforme chega ao mercado em duas faixas de preço: R$ 449 para a versão de torcedor e R$ 749 para o modelo de jogador.

O modelo de R$ 749 ultrapassa a marca de meio salário mínimo nacional.

Confira o comparativo:

Para a versão de jogador (R$ 749):

Cesta básica: O valor da camisa paga os itens da cesta básica no Recife (calculada em R$ 611,98 pelo Dieese) e deixa um saldo de R$ 137,02.

O valor da camisa paga os itens da cesta básica no Recife (calculada em R$ 611,98 pelo Dieese) e deixa um saldo de R$ 137,02. Leite integral : O valor cobrado pelo fardamento oficial de jogo equivale à compra de 124 litros (caixas) de leite nos supermercados da capital.

integral O valor cobrado pelo fardamento oficial de jogo equivale à compra de 124 litros (caixas) de leite nos supermercados da capital. Controles de videogame: O montante cobrado pelo fardamento de jogo é quase o suficiente para adquirir dois controles de nova geração. O valor compra uma unidade de PlayStation 5 (R$ 379,90) ou de Xbox (R$ 388) e ainda deixa um saldo superior a R$ 360 para o consumidor.

O montante cobrado pelo fardamento de jogo é quase o suficiente para adquirir dois controles de nova geração. O valor compra uma unidade de Gasolina: O valor compra pouco mais de 100 litros do combustível. A quantia é exata para encher dois tanques inteiros de um carro de passeio com capacidade para 50 litros.

O valor compra pouco mais de 100 litros do combustível. A quantia é exata para encher dois tanques inteiros de um carro de passeio com capacidade para 50 litros. Etanol (Álcool): O preço do fardamento adquire 131 litros de álcool, o equivalente a completar o tanque do veículo duas vezes e garantir uma sobra para cobrir mais da metade de um terceiro tanque.