Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO 2026
Preço da nova camisa da Seleção Brasileira equivale a uma cesta básica
Versão de jogador da nova camisa custa R$ 749 e compra mais de 100 litros de gasolina; veja o comparativo com botijões de gás, leite e eletrônicos
Publicado: 23/03/2026 às 09:47
Preço da nova camisa da Seleção Brasileira equivale a uma cesta básica. (Foto: Divulgação/Nike )
A fornecedora de material esportivo Nike iniciou a comercialização das camisas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
O uniforme chega ao mercado em duas faixas de preço: R$ 449 para a versão de torcedor e R$ 749 para o modelo de jogador.
O modelo de R$ 749 ultrapassa a marca de meio salário mínimo nacional.
Confira o comparativo:
- Para a versão de jogador (R$ 749):
- Cesta básica: O valor da camisa paga os itens da cesta básica no Recife (calculada em R$ 611,98 pelo Dieese) e deixa um saldo de R$ 137,02.
- Leite integral: O valor cobrado pelo fardamento oficial de jogo equivale à compra de 124 litros (caixas) de leite nos supermercados da capital.
- Controles de videogame: O montante cobrado pelo fardamento de jogo é quase o suficiente para adquirir dois controles de nova geração. O valor compra uma unidade de PlayStation 5 (R$ 379,90) ou de Xbox (R$ 388) e ainda deixa um saldo superior a R$ 360 para o consumidor.
- Gasolina: O valor compra pouco mais de 100 litros do combustível. A quantia é exata para encher dois tanques inteiros de um carro de passeio com capacidade para 50 litros.
- Etanol (Álcool): O preço do fardamento adquire 131 litros de álcool, o equivalente a completar o tanque do veículo duas vezes e garantir uma sobra para cobrir mais da metade de um terceiro tanque.
Para a versão de torcedor (R$ 449):
- Leite: A quantia necessária para comprar a peça é suficiente para adquirir 74 litros da bebida.
- Controles de videogame: O valor da peça supera o preço de mercado de um controle de PlayStation 5 (R$ 379,90) ou de Xbox (R$ 388). A compra do eletrônico no lugar da camisa gera uma economia de até R$ 69,10.
- Gás de cozinha: O preço da peça compra quatro botijões de gás de 13kg na capital.
- Gasolina: O montante paga 60 litros do combustível. Isso representa a capacidade de encher um tanque de 50 litros e manter uma sobra de 10 litros para o abastecimento seguinte.
- Etanol (Álcool): O valor da peça é suficiente para comprar 78 litros de álcool, garantindo o abastecimento de um tanque cheio e mais da metade de um segundo.
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