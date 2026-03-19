Seleção Francesa faz convocação com 'força total' para amistoso contra o Brasil
Partida preparatória para a Copa do Mundo de 2026 ocorre no dia 26 de março, em Boston; confira a lista completa e a agenda da Seleção Brasileira.
Publicado: 19/03/2026 às 12:00
Com retorno de Mbappé, França divulga convocação para amistoso contra o Brasil. ((Foto: Paul ELLIS / AFP)
Adversária da Seleção Brasileira em amistoso na próxima quinta-feira (26) em preparação para a Copa do Mundo de 2026, a França fez a convocação para o confronto, que será realizado em Boston, nos Estados Unidos.
Com Mbappé, que retorna de lesão que o afastou dos gramados no Real Madrid por algumas semanas, a Seleção Francesa vem com força total para enfrentar o Brasil.
Além do jogo com a Seleção Brasileira, os Le Blues enfrentam a Colômbia em 29 de março, também nos Estados Unidos.
Confira a convocação completa da Seleção Francesa
- Goleiros:
- L. Chevalier
- M. Maignan
- B. Samba
- Defensores:
- D. Upamecano
- W. Saliba
- I. Konaté
- P. Kalulu
- T. Hernandez
- L. Hernandez
- M. Gusto
- L. Digne
- Meio-campistas:
- E. Camavinga
- N. Kanté
- M. Koné
- A. Rabiot
- A. Tchouaméni
- W. Zaïre-Emery
- Atacantes:
- M. Akliouche
- R. Cherki
- O. Dembélé
- D. Doué
- H. Ekitike
- R. Kolo Muani
- K. Mbappé
- M. Olise
- M. Thuram
Horário de Brasil x França em amistoso para a Copa do Mundo
- Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).
Veja a convocação da Seleção Brasileira
Nos últimos estágios de preparação para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira enfrenta - além da França - a Croácia em 31 de março, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).
Além destes jogos, com esta lista de selecionados, o Brasil faz dois jogos amistosos antes da estreia no Mundial contra Marrocos em 13 de junho. Confira:
- Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
- Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).
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