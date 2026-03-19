Seleção Francesa faz convocação com 'força total' para amistoso contra o Brasil

Partida preparatória para a Copa do Mundo de 2026 ocorre no dia 26 de março, em Boston; confira a lista completa e a agenda da Seleção Brasileira.

Com retorno de Mbappé, França divulga convocação para amistoso contra o Brasil. ((Foto: Paul ELLIS / AFP)

Adversária da Seleção Brasileira em amistoso na próxima quinta-feira (26) em preparação para a Copa do Mundo de 2026, a França fez a convocação para o confronto, que será realizado em Boston, nos Estados Unidos.

Com Mbappé, que retorna de lesão que o afastou dos gramados no Real Madrid por algumas semanas, a Seleção Francesa vem com força total para enfrentar o Brasil.

Além do jogo com a Seleção Brasileira, os Le Blues enfrentam a Colômbia em 29 de março, também nos Estados Unidos.

Confira a convocação completa da Seleção Francesa

Goleiros:

L. Chevalier

M. Maignan

B. Samba

Defensores:

D. Upamecano

W. Saliba

I. Konaté

P. Kalulu

T. Hernandez

L. Hernandez

M. Gusto

L. Digne

Meio-campistas:

E. Camavinga

N. Kanté

M. Koné

A. Rabiot

A. Tchouaméni

W. Zaïre-Emery

Atacantes:

M. Akliouche

R. Cherki

O. Dembélé

D. Doué

H. Ekitike

R. Kolo Muani

K. Mbappé

M. Olise

M. Thuram

Horário de Brasil x França em amistoso para a Copa do Mundo

Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).

Veja a convocação da Seleção Brasileira

Nos últimos estágios de preparação para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira enfrenta - além da França - a Croácia em 31 de março, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).

Além destes jogos, com esta lista de selecionados, o Brasil faz dois jogos amistosos antes da estreia no Mundial contra Marrocos em 13 de junho. Confira: