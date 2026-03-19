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Seleção Francesa faz convocação com 'força total' para amistoso contra o Brasil

Partida preparatória para a Copa do Mundo de 2026 ocorre no dia 26 de março, em Boston; confira a lista completa e a agenda da Seleção Brasileira.

Igor Fonseca

Publicado: 19/03/2026 às 12:00

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Com retorno de Mbappé, França divulga convocação para amistoso contra o Brasil./(Foto: Paul ELLIS / AFP

Com retorno de Mbappé, França divulga convocação para amistoso contra o Brasil. ((Foto: Paul ELLIS / AFP)

Adversária da Seleção Brasileira em amistoso na próxima quinta-feira (26) em preparação para a Copa do Mundo de 2026, a França fez a convocação para o confronto, que será realizado em Boston, nos Estados Unidos.

Com Mbappé, que retorna de lesão que o afastou dos gramados no Real Madrid por algumas semanas, a Seleção Francesa vem com força total para enfrentar o Brasil.

Além do jogo com a Seleção Brasileira, os Le Blues enfrentam a Colômbia em 29 de março, também nos Estados Unidos.

Confira a convocação completa da Seleção Francesa

  • Goleiros:
  • L. Chevalier
  • M. Maignan
  • B. Samba
  • Defensores:
  • D. Upamecano
  • W. Saliba
  • I. Konaté
  • P. Kalulu
  • T. Hernandez
  • L. Hernandez
  • M. Gusto
  • L. Digne
  • Meio-campistas:
  • E. Camavinga
  • N. Kanté
  • M. Koné
  • A. Rabiot
  • A. Tchouaméni
  • W. Zaïre-Emery
  • Atacantes:
  • M. Akliouche
  • R. Cherki
  • O. Dembélé
  • D. Doué
  • H. Ekitike
  • R. Kolo Muani
  • K. Mbappé
  • M. Olise
  • M. Thuram

Horário de Brasil x França em amistoso para a Copa do Mundo

  • Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).

Veja a convocação da Seleção Brasileira

Nos últimos estágios de preparação para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira enfrenta - além da França - a Croácia em 31 de março, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).

Além destes jogos, com esta lista de selecionados, o Brasil faz dois jogos amistosos antes da estreia no Mundial contra Marrocos em 13 de junho. Confira:

  • Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
  • Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).

 

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