Ataques de drones na Rússia atrasa apresentação de Douglas Santos e Luiz Henrique na Seleção

O aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, teve mais de 100 voos cancelados ou atrasados desde domingo por causa de ataques de drones ucranianos

Douglas Santos e Luiz Henrique, jogadores da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/ CBF)

Convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos com França e Croácia, Douglas Santos e Luiz Henrique, jogadores do Zenit, tiveram o voo vindo de São Petersbusgo, na Rússia, cancelado nesta segunda-feira. Os jogadores só devem chegar a Orlando, nos Estados Unidos, onde está a delegação brasileira nesta terça-feira.

O aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, teve mais de 100 voos cancelados ou atrasados desde domingo por causa de ataques de drones ucranianos. Após 16 horas de suspensão das atividades, os trabalhos foram retomados nesta segunda-feira.

O governador regional Alexander Drozdenko informou que mais de 70 drones foram abatidos e nenhuma morte foi registrada durante o confronto.

A seleção brasileira enfrenta nesta quinta-feira a França e depois a Croácia, dia 31, em Boston e Orlando, respectivamente. Esta é a última Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo, prevista para 18 de maio.



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