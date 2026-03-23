Kaiki Bruno é convocado por Ancelotti após lesão de lateral-esquerdo
Kaiki Bruno foi convocado para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia
Publicado: 23/03/2026 às 08:42
Kaiki Bruno foi campeão do Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta segunda-feira (23), a convocação do lateral-esquerdo Kaiki Bruno, do Cruzeiro.
O jogador foi selecionado por Carlo Ancelotti após a lesão de Alex Sandro, do Flamengo, em jogo contra o Corinthians nesse domingo (22).
Kaiki se junta aos outros convocados em Orlando, nos Estados Unidos, para os amistosos contra Croácia e França, em 26 e 31 de março, respectivamente.
LESÕES DE ÚLTIMA HORA NA SELEÇÃO BRASILEIRA
Kaiki foi o segundo jogador convocado após um corte por lesão dos selecionados por Ancelotti. Na última sexta-feira (20), o treinador italiano chamou Hugo Souza para o lugar de Alisson, que também se machucou.
Veja como fica a lista dos convocados por Carlo Ancelotti após o corte de Alex Sandro e a inclusão de Kaiki Bruno:
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe);
- Defensores: Danilo (Flamengo),Wesley (Roma), Kaiki Bruno (Cruzeiro),Douglas Santos (Zenit),Marquinhos (PSG), Ibañez (Al-Ahli), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus) e Léo Pereira (Flamengo).
- Meio-campo: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray) e Fabinho (Al-Ittihad).
- Atacantes: Matheus Cunha (Manchester United),João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).
- Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).
- Brasil x Croácia - 31 de março - Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).
- Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
- Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília)