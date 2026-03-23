Seleção Brasileira
AMISTOSOS PARA COPA

Kaiki Bruno é convocado por Ancelotti após lesão de lateral-esquerdo

Kaiki Bruno foi convocado para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia

Igor Fonseca

Publicado: 23/03/2026 às 08:42

Kaiki Bruno foi campeão do Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira. /Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta segunda-feira (23), a convocação do lateral-esquerdo Kaiki Bruno, do Cruzeiro.

O jogador foi selecionado por Carlo Ancelotti após a lesão de Alex Sandro, do Flamengo, em jogo contra o Corinthians nesse domingo (22). 

Kaiki se junta aos outros convocados em Orlando, nos Estados Unidos, para os amistosos contra Croácia e França, em 26 e 31 de março, respectivamente. 

LESÕES DE ÚLTIMA HORA NA SELEÇÃO BRASILEIRA

Kaiki foi o segundo jogador convocado após um corte por lesão dos selecionados por Ancelotti. Na última sexta-feira (20), o treinador italiano chamou Hugo Souza para o lugar de Alisson, que também se machucou. 

Veja como fica a lista dos convocados por Carlo Ancelotti após o corte de Alex Sandro e a inclusão de Kaiki Bruno:

  • Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe);
  • Defensores: Danilo (Flamengo),Wesley (Roma), Kaiki Bruno (Cruzeiro),Douglas Santos (Zenit),Marquinhos (PSG), Ibañez (Al-Ahli), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus) e Léo Pereira (Flamengo).
  • Meio-campo: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray) e Fabinho (Al-Ittihad).
  • Atacantes: Matheus Cunha (Manchester United),João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).

Veja também:

 

 

  • Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).
  • Brasil x Croácia - 31 de março - Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).
  • Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
  • Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília)
