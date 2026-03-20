Goleiro é cortado e Hugo Souza é convocado por Ancelotti para amistosos da seleção contra a França e a Croácia
Hugo Souza foi convocado após lesão sofrida por goleiro titular
Estadão Conteúdo e Igor Fonseca
Publicado: 20/03/2026 às 13:42
Hugo Souza é convocado por Ancelotti para amistosos da seleção contra a França e a Croácia. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A CBF anunciou nesta sexta-feira, 20, a convocação do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França, no dia 26, e Croácia, 31, em Boston e Orlando, respectivamente. O jogador substitui Alisson, do Liverpool, cortado por causa de lesão.
Hugo Souza se junta a Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr), que também foram chamados por Ancelotti para os amistosos nos Estados Unidos.
Presente nas últimas convocações da seleção brasileira, Hugo Souza não foi chamado inicialmente por Ancelotti na lista divulgada na segunda-feira, a última antes da convocação final para a Copa do Mundo. Sob o comando do técnico italiano, ele foi titular na derrota por 3 a 2 para o Japão, em outubro do ano passado.
Aos 27 anos, Hugo Souza é titular absoluto do Corinthians desde que chegou ao clube, em julho de 2024. Ele foi peça importante nas conquistas do Paulistão e Copa do Brasil, em 2025, e da deste ano da Supercopa Rei.
O goleiro acumula 14 pênaltis defendidos pelo clube e está atrás somente de Cássio (32) e Ronaldo Giovanelli (27) no quesito.
Veja como fica a lista dos convocados por Carlo Ancelotti após corte de Alisson e inclusão de Hugo Souza
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe);
- Defensores: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Ibañez (Al-Ahli), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus) e Léo Pereira (Flamengo).
- Meio-campo: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray) e Fabinho (Al-Ittihad).
- Atacantes: Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).
Veja a lista de amistosos da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo
Os convocados por Ancelotti enfrentaram, nesta Data FIFA, a França e a Croácia nos Estados Unidos, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Em 18 de maio, o treinador italiano divulga sua lista final com os jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2026.
Antes da estreia - diante do Marrocos em 13 de junho- a Seleção Brasileira ainda faz dois amistosos, contra Panamá e Egito.
- Brasilx França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).
- Brasilx Croácia - 31 de março - Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).
- Brasilx Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
- Brasilx Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).
VEJA A NOTA OFICIAL DA CBF
O goleiro Hugo Souza foi convocado nesta sexta-feira (20) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da próxima Data-Fifa, contra França (26) e Croácia (31), em Boston e Orlando, respectivamente.
Hugo Souza substituirá Alisson, do Liverpool, que se lesionou.