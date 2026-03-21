Amarelinha: Seleção Brasileira lança nova camisa para a Copa do Mundo

O modelo será estreado pelos jogadores no amistoso contra a Croácia

O atacante Estêvão vestindo o uniforme principal da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 (Divulgação/Nike)

A camisa amarela, uniforme principal da Seleção Brasileira que será utilizada na Copa do Mundo de 2026, sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, foi lançada pela Nike neste sábado (21).

O modelo será estreado pelos jogadores no amistoso contra a Croácia, marcado para o dia 31 de março, às 21h (horário de Brasília), em Orlando, nos EUA. As vendas da nova "amarelinha" começam na próxima segunda-feira (23), diretamente no site da fornecedora.

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Completando o conjunto, o uniforme conta com o tradicional calção azul e meias brancas com detalhes em verde e amarelo.

Antes do duelo contra os croatas, o Brasil encara a França em outro amistoso, em Boston, na próxima quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília). Na ocasião, a equipe jogará com o uniforme azul, lançado no dia 13 de março, que traz como destaque a silhueta de Michael Jordan, símbolo da Jordan Brand, marca pertencente à Nike.

O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo 2026 e estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). A segunda rodada acontece no dia 19, contra o Haiti, às 22h, na Filadélfia. A Seleção encerra a fase de grupos no dia 24 de junho, em Miami, enfrentando a Escócia, às 19h.