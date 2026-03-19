Nova camisa da Seleção 2026: Vini Jr exibe design inspirado na icônica de 1970

Inspirada na equipe de 1970, a nova camisa da Seleção Brasileira amarela para a Copa do Mundo 2026 será lançada na segunda-feira (23); veja os detalhes do uniforme da Nike

Nova camisa da Seleção Brasileira 2026: Vini Jr posa com a amarela vazada. (Foto: Reprodução via Footyheadlines.com)

Após o lançamento do uniforme azul (alternativo), vazaram novas fotos da camisa amarela — a principal da Seleção Brasileira — que será utilizada na Copa do Mundo de 2026.

O site especializado "Footyheadlines", que costuma antecipar fardamentos do mundo do futebol, publicou imagens inéditas em que o atacante Vinícius Júnior aparece vestindo o novo manto fabricado pela Nike. O lançamento oficial está marcado para a próxima segunda-feira (23), com estreia prevista para o amistoso contra a França, no dia 26 de março.

De acordo com o portal, o novo padrão tem forte inspiração na icônica camisa da Copa de 1970, modelo que já vinha circulando em rumores desde novembro de 2025.

A camisa titular de 1970 é uma das mais famosas da história do futebol mundial. Ela foi usada na final em que o Brasil goleou a Itália por 4 a 1, conquistando o tricampeonato, e é eternamente associada a lendas como Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivellino.

Na nova versão, além do amarelo clássico, a fornecedora de material esportivo incorporou dois tons diferentes de azul nos detalhes: um menta claro brilhante e um tom esverdeado mais profundo. Outro destaque do design é a nova construção da gola, que traz um formato arredondado com um acabamento voltado para baixo na parte frontal.

O novo uniforme estará disponível para compra nas lojas a partir da data de seu lançamento oficial, na segunda-feira (23).