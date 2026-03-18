De Endrick a Neymar: quem ganha e quem perde espaço no ataque de Ancelotti na reta final para a Copa

Faltando poucos meses para a Copa do Mundo de 2026, ausências de peso abrem espaço para nova geração da Premier League. Confira o termômetro ofensivo da Seleção

Ataque da Seleção Brasileira: veja quem são os favoritos de Ancelotti para a Copa de 2026. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF | Raul Baretta/ Santos FC | Reprodução/Instagram )

Com concorrência acirrada e a três meses da estreia na Copa do Mundo, nenhum setor da Seleção Brasileira gera tantas dúvidas — e debates — quanto o ataque.

A ausência de Rodrygo, que ficará de fora do Mundial após sofrer uma lesão grave no joelho, faz o treinador Carlo Ancelotti buscar opções para as vagas restantes dos 26 que vão para o torneio.

Por isso, nesta convocação, o técnico italiano selecionou nomes para os últimos testes antes da lista final com os jogadores que vestirão a amarelinha na Copa do Mundo, realizada no Canadá, Estados Unidos e México. O treinador da Seleção Brasileira divulga, em 18 de maio, os convocados para o Mundial.

Entre os convocados para enfrentar a França e a Croácia — em amistosos que serão realizados, respectivamente, nos dias 26 e 31 de março — Ancelotti selecionou três nomes inéditos na sua era.

Entenda o cenário

Antes de mergulhar na análise completa, confira os principais cenários da disputa por uma vaga no ataque da Seleção:

Mudança de planos: A grave lesão no joelho de Rodrygo abre uma disputa acirrada pelas últimas vagas ofensivas a três meses da Copa do Mundo.

A grave lesão no joelho de abre uma disputa acirrada pelas últimas vagas ofensivas a três meses da Sangue novo: Endrick, Rayan e Igor Thiago (atual recordista brasileiro de gols na Inglaterra) ganham a primeira chance na era Carlo Ancelotti.

e (atual recordista brasileiro de gols na Inglaterra) ganham a primeira chance na era Carlo Ancelotti. Passaporte carimbado: Nomes como Vini Jr., Raphinha, Estêvão e Matheus Cunha formam a espinha dorsal e já são vistos como intocáveis para o Mundial.

Nomes como formam a espinha dorsal e já são vistos como intocáveis para o Mundial. Sinal de alerta: Enquanto Neymar tem uma maratona de 16 jogos pelo Santos para provar sua condição física, atacantes como Richarlison e Igor Jesus vivem momento irregular na Premier League e correm sério risco de corte na lista final.

Caras novas: as apostas inéditas de Ancelotti para o ataque

Apesar de já ter jogado pela Seleção Brasileira, Endrick ainda não tinha sido lembrado por Carlo Ancelotti —que foi seu treinador no Real Madrid — para as convocações do italiano desde que assumiu o cargo de treinador da amarelinha em maio de 2025.

Com pouco espaço no Real Madrid, o atacante de 19 anos foi emprestado ao Lyon para o resto da temporada 2025-26 para buscar mais minutos em campo e tentar uma vaga na Copa do Mundo.

Desde que chegou ao clube francês, Endrick tem feito boas atuações quando esteve em campo. São seis gols e quatro assistências em 12 jogos.

Agora, Endrick tem uma chance de garantir uma vaga para o Mundial e ganhar minutos com a amarelinha sob o comando de Ancelotti.

Outro que mudou de ares em janeiro foi o ponta Rayan, cria da base do Vasco, ele foi vendido para o Bournemouth, da Inglaterra, por R$ 171 milhões. Nos gramados ingleses, o também jovem de 19 anos vem chamando a atenção na Premier League, já somando dois gols e uma assistência em atuações de destaque.

O último entre os nomes inéditos está o do centroavante do Brentford, Igor Thiago. Na temporada 2025-26 na Inglaterra, os números dele impressionam.

Vice-artilheiro da Premier League, atrás apenas de Haaland, do Manchester City, Igor Thiago marcou 19 gols na competição e, assim, quebrou o recorde de brasileiro com mais gols em uma única edição do Campeonato Inglês — marca que antes era dividida por Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.



Sem surpresas: os donos do ataque da Seleção Brasileira

Entre os 'já garantidos' na Copa do Mundo - numa lista de 13 jogadores que Carlo Ancelotti considera que já fizeram o suficiente para ir para o Mundial - estão os nomes de Estêvão, Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

Artilheiro da era Ancelotti, Estêvão fica de fora desta convocação devido a uma lesão muscular na coxa que o afastou dos gramados desde 20 de fevereiro e ainda não está 100%.

Além das boas atuações com a camisa da Seleção Brasileira com Ancelotti, Raphinha - que sofreu com uma contusão no início da temporada - vive boa fase no Barcelona com 17 gols e cinco assistências em 29 jogos.

Matheus Cunha é outro que soma bons desempenhos por clube e seleção. Com a camisa do Manchester United, após um começo irregular, o atacante tem caído nas graças da torcida. São seis participações diretas em gols nos últimos 11 jogos.

Conhecido e 'queridinho' de Ancelotti, Vinícius Júnior faz uma temporada abaixo das expectativas no Real Madrid. Ainda assim, o ponta tem sido decisivo em jogos importantes do clube, como nas vitórias contra o Benfica e o Manchester City da Champions League, marcando quatro gols e dando uma assistência em quatro partidas eliminatórias na competição.

Vaga encaminhada: quem está muito perto do Mundial de 2026

Nos nomes que Ancelotti enxerga como 'quase certos', está a dupla de Londres: João Pedro (Chelsea) e Gabriel Martinelli (Arsenal).

Eles vivem temporadas distintas. No Arsenal, Martinelli tem altos e baixos, com gols importantes, mas falta regularidade no time titular.

Mesmo assim, Martinelli foi lembrado por Ancelotti, especialmente pelas atuações sob o comando do italiano com a camisa da Seleção Brasileira. Em campo na derrota diante do Japão por 3x2, o atacante do Arsenal marcou um dos gols do Brasil no amistoso.

Por outro lado, João Pedro está jogando bem em sua primeira temporada no Chelsea, especialmente após a troca de treinador dos Blues, que viu o inglês Liam Rosenior assumir o comando da equipe, e, assim, o camisa 9 tem sido o principal destaque da equipe.

Nos últimos 10 jogos, ele marcou oito gols e deu cinco assistências, assumindo titularidade no ataque do Chelsea e garantindo mais uma vez o nome na lista de Ancelotti.

O ponta Luiz Henrique, do Zenit, é bem visto pelo treinador e comissão técnica da Seleção e também tem chances de carimbar uma vaga na Copa com a convocação para os amistosos.

O atacante ex-Botafogo não está em boa fase na Rússia, mas volta à lista do italiano após bons desempenhos com a amarelinha, inclusive marcando um gol contra o Chile nas Eliminatórias da Copa de 2026.

Última chamada: a corrida final de Neymar, Richarlison, Igor Jesus e companhia

Embora seja um homem de confiança de Carlo Ancelotti — com quem trabalhou nos tempos de Everton —, Richarlison vive um momento de instabilidade.

No Tottenham, que amarga uma briga contra o rebaixamento na Premier League, o camisa 9 até tem deixado sua marca, somando 10 gols e quatro assistências em 36 partidas na temporada. No entanto, a falta de regularidade cobrou seu preço: a ausência nesta convocação é um indicativo de que sua vaga na Copa do Mundo não está garantida.

Outro atacante que joga na Inglaterra, Igor Jesus - do Nottingham Forest - ficou de fora das duas últimas convocações da Seleção Brasileira. Quando selecionado, ele entrou em campo apenas por 10 minutos no amistoso contra a Coreia do Sul.

No Forest, que também enfrenta briga contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, o atacante brasileiro tem sido titular, mas os números não impressionam. Ele esteve em campo 40 vezes, marcando 12 gols e dando quatro assistências. A maior parte desses números - 7 gols - aconteceram na Europa League.

Olhando para o Brasil, o nome que mais gera debate é o de Neymar. Ainda não convocado na era Ancelotti, o camisa 10 do Santos disse 'estar chateado' de ter ficado de fora desta lista.

“Obviamente, estou chateado, triste por não ter sido convocado, mas o foco continua: dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Nós vamos conseguir nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua”, afirmou Neymar.

Apesar de não excluir uma possível participação dele na Copa do Mundo, Ancelotti deixou claro que Neymar precisa estar bem fisicamente para ser convocado.

“Neymar pode ir à Copa do Mundo se estiver 100%. Por que não chamei agora o Neymar? Porque não está 100%. É preciso ter jogadores 100%. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrando suas qualidades e uma boa condição física”, explicou o treinador.

A convocação final para a Copa do Mundo de 2026 será feita por Ancelotti em 18 de maio. Assim, Neymar tem - em tese - 16 jogos pela frente com o Santos até lá.

Apesar disso, é pouco provável que ele esteja em campo em todas, justamente porque há um cuidado especial para não sofrer desgaste ou se lesionar.

Com exceção dos duelos com Internacional, nesta quarta-feira (18), e Cruzeiro, no domingo (22), os próximos jogos ainda terão suas datas e horários definidos. Isso inclui partidas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Para garantir uma vaga para sua 4ª Copa do Mundo, Neymar precisa jogar bem no Santos e as oportunidades vão encurtando. Veja o calendário de jogos que o camisa 10 do Santos pode fazer até a lista final para o Mundial: