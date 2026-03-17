Corrida contra o tempo: Neymar quebra o silêncio e encara maratona decisiva para ir à Copa

Após desabafo sobre a convocação da Seleção Brasileira, Neymar encara maratona decisiva de 16 jogos para provar condição física ao técnico italiano

Fora da Seleção, Neymar desabafa e tem 'vestibular' de 16 jogos no Santos para convencer Ancelotti. (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC | Rafael Ribeiro / CBF )

Neymar se pronunciou sobre sua ausência na convocação feita pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para os amistosos contra França e Croácia - realizados respectivamente em 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.

O camisa 10 do Santos falou abertamente sobre o fato de, mais uma vez, não aparecer entre os convocados. O jogador do Peixe não escondeu a frustração, mas demonstrou confiança em ainda disputar a próxima Copa do Mundo.

“Obviamente, estou chateado, triste por não ter sido convocado, mas o foco continua: dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Nós vamos conseguir nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua”, afirmou Neymar.

Depois, nas redes sociais, o camisa 10 do Santos também agradeceu as mensagens de apoio que recebeu após não ser convocado.

"Obrigado a todos pelas mensagens de carinho hoje. Confiem no processo, o que tiver que ser, será! Trabalhe no silêncio", escreveu Neymar.

Neymar retornou de lesão em fevereiro, após passar por um novo período de recuperação no início da temporada. Em 2026, entrou em campo em quatro partidas, marcou dois gols e deu duas assistências.

Após não convocar Neymar, Carlo Ancelotti explicou o motivo da ausência do atacante.

“Neymar pode ir à Copa do Mundo se estiver 100%. Por que não chamei agora o Neymar? Porque não está 100%. É preciso ter jogadores 100%. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrando suas qualidades e uma boa condição física”, explicou o treinador.

A convocação final para a Copa do Mundo de 2026 será feita por Ancelotti em 18 de maio. Assim, Neymar tem - em tese - 16 jogos pela frente com o Santos até lá.

Apesar disso, é pouco provável que ele esteja em campo em todas, justamente porque há um cuidado especial para não sofrer desgaste ou se lesionar.

Confira o calendário de partidas que Neymar pode jogar pelo Santos no carrossel abaixo: