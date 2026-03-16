Conheça Igor Thiago, novidade na convocação de Ancelotti nos amistosos da seleção brasileira

O brasileiro com mais gols em uma única temporada de Premier League chamou a atenção de Carlo Ancelotti

Igor Thiago, atacante brasileiro do Brentford ( AFP)

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta segunda-feira (16), a lista dos 26 convocados para os amistosos contra França e Croácia, adversários que a Seleção Brasileira terá pela frente nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Entre as novidades no setor ofensivo, o comandante italiano chamou o centroavante Igor Thiago, destaque do Brentford, da Inglaterra.

Aos 24 anos, o atacante vive grande fase no futebol europeu. Na Inglaterra, brilha com a camisa do Brentford, atual sétimo colocado da Premier League, com 44 pontos. Boa parte da campanha da equipe londrina passa pelos pés de Igor Thiago. O camisa 9 soma 18 gols na temporada, é o artilheiro do clube e ocupa a vice-artilharia do Campeonato Inglês, quatro gols atrás de Erling Haaland, do Manchester City.

Com os números expressivos, Igor Thiago também se tornou o brasileiro com mais gols em uma única temporada de Premier League. As atuações pelo Brentford chamaram a atenção de clubes do futebol inglês e também de Carlo Ancelotti, que decidiu incluí-lo na lista da Seleção. Esta é a primeira convocação do atacante para a equipe principal do Brasil.

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A carreira de Igor Thiago

Nascido em 26 de junho de 2001, no Distrito Federal, Igor Thiago iniciou a formação no Cruzeiro, após passagem pelo Esporte Clube Vêrê, do Paraná. Em 2020, integrou o elenco profissional da Raposa que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e permaneceu no clube mineiro até o início de 2022. Ao todo, foram 64 partidas e dez gols com a camisa celeste.

Na sequência da carreira, o atacante foi negociado com o Ludogorets Razgrad, da Bulgária. Durante duas temporadas no clube europeu, teve bom desempenho e chegou a marcar em jogos dos playoffs da UEFA Champions League.

O desempenho chamou a atenção do Club Brugge, da Bélgica. Em apenas uma temporada no futebol belga, Igor Thiago acumulou números expressivos: 29 gols em 55 partidas. O desempenho despertou o interesse de clubes da Inglaterra e culminou na transferência para o Brentford em 2024, onde vive atualmente o melhor momento da carreira.