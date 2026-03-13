Convocação Seleção Brasileira: Ancelotti tem 13 jogadores certos para a Copa do Mundo de 2026

A poucos meses do Mundial, treinador italiano define espinha dorsal da equipe, mas lida com departamento médico lotado para os últimos testes nos amistosos de março.

Convocação da Seleção: Ancelotti tem 13 jogadores certos para a Copa 2026. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O rascunho da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 já tem contornos definitivos. Faltando poucos meses para a competição - que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México - o técnico Carlo Ancelotti consolidou uma espinha dorsal com 13 nomes considerados "garantidos" na lista final de 26 convocados. A informação foi divulgada pelo colunista Marcel Rizzo, do Estadão Conteúdo, na quinta-feira (12).

Segundo a apuração, o comandante italiano já definiu a base do elenco, mas também tem uma lista com peças que têm o passaporte "quase carimbado" e possíveis surpresas. O grande obstáculo neste final de preparação, no entanto, é a quantidade de jogadores que sofrem com problemas físicos, exemplo de Rodrygo - que ficará de fora do Mundial, com uma lesão no joelho.

Os 13 jogadores garantidos por Ancelotti

Na lista de 'intocáveis' de Ancelotti estão os jogadores que mais participaram de partidas desde que o treinador italiano assumiu a Seleção Brasileira, em junho de 2025. A lista mescla a experiência de veteranos de Copas passadas com a juventude da nova geração. Salvo problemas médicos graves, estes nomes estarão na América do Norte em junho:

Goleiro: Alisson (Liverpool);



Defensores: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Danilo (Flamengo) e Alex Sandro (Flamengo);

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle) e Andrey Santos (Chelsea);

Atacantes: Vini Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United) e Estêvão (Chelsea);

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13 < >

VAGAS ABERTAS: NOMES QUASE CERTOS E SURPRESAS NA SELEÇÃO

Com 13 nomes teoricamente definidos, restariam 13 vagas para fechar o grupo da Copa. O treinador trabalha com um grupo de cinco atletas muito bem encaminhados: o lateral Wesley (Roma), o meia Lucas Paquetá (Flamengo), além dos atacantes João Pedro (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Richarlison (Tottenham).

A comissão técnica ainda avalia de perto jogadores bem cotados, como Hugo Souza (Corinthians), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Douglas Santos (Zenit) e Luiz Henrique (Zenit). Correndo por fora como possíveis surpresas, figuram nomes como Endrick (Lyon), Bremer (Juventus) e o jovem Rayan (Bournemouth).

ENDRICK BRILHA NO LYON E CHAMA ATENÇÃO DE ANCELOTTI

Nessa quinta-feira (12), em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, Endrick marcou o gol que garantiu o empate do Lyon em 1 a 1 com o Celta de Vigo.

O Lyon aproveitou a superioridade numérica e buscou o empate, que só saiu nos minutos finais em um chute de fora da área de Endrick que o goleiro Ionut Radu aceitou.

Endrick tem jogado bem desde que chegou ao Lyon por empréstimo do Real Madrid em janeiro de 2026. O jovem atacante marcou seis gols e deu quatro assistências em 11 jogos disputados com a camisa do time francês. Com a boa forma dele, o nome de Endrick já está na pré-lista do treinador da Seleção Brasileira.

A "dor de cabeça" médica de Ancelotti

Apesar de ter a base definida, a lista de garantidos esbarra em uma epidemia de lesões. A ausência mais sentida será a do camisa 10 Rodrygo (Real Madrid), que sofreu uma grave lesão no joelho (ruptura de ligamento e menisco) e ficará fora de ação por cerca de 10 meses, perdendo o Mundial.

Além dele, três jogadores da lista de "garantidos" preocupam para os últimos amistosos antes da convocação final:

Estêvão: O jovem do Chelsea sofre com um desconforto muscular na coxa e não entra em campo há um mês.

Bruno Guimarães: Afastado com uma questão clínica na coxa desde fevereiro, o volante do Newcastle só deve retornar em abril.

Éder Militão: Em fase final de recuperação muscular após lesão no joelho, o zagueiro não atua desde o fim de 2025.

Próximos jogos do Brasil

A Seleção Brasileira fará seus últimos grandes testes neste mês de março, em solo norte-americano. O Brasil enfrenta a França no dia 26 e a Croácia no dia 31, partidas fundamentais para Ancelotti bater o martelo sobre as vagas restantes.

Nesta segunda-feira (16), Ancelotti faz a última convocação antes da lista final com os atletas que representarão o Brasil no Mundial de 2026.





*Com informações da AFP



