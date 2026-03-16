Neymar comenta ausência em convocação da Seleção Brasileira feita por Ancelotti; confira

O camisa 10 afirmou estar triste por ficar de fora da lista, mas mantém a confiança de disputar a Copa do Mundo

Neymar, camisa 10 do Santos (Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar se pronunciou nesta segunda-feira (16) sobre sua ausência na convocação feita pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para os amistosos contra França e Croácia.

O camisa 10 do Santos falou abertamente sobre o fato de, mais uma vez, não aparecer entre os convocados. O jogador do Peixe não escondeu a frustração, mas demonstrou confiança em ainda disputar a próxima Copa do Mundo.

“Vou falar aqui, não dá para deixar passar em branco. Obviamente estou chateado, triste por não ter sido convocado, mas o foco continua: dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Nós vamos conseguir nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua”, afirmou Neymar.

Neymar (na kings league) falando sobre a sua NÃO convocação para a seleção brasileira: pic.twitter.com/aXdl2Pk5pw — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) March 16, 2026

A declaração ocorreu durante participação em uma partida da Kings League, nesta segunda-feira, em transmissão da Madhouse TV. Horas após Carlo Ancelotti divulgar a lista de convocados, Neymar ainda "entrou em campo" na liga alternativa de futebol 7 e bateu um pênalti a favor da FURIA, equipe da qual é embaixador e investidor. O jogador do Santos converteu a cobrança poucas horas depois de ter ficado fora da relação do treinador italiano.

A participação do atacante voltou a repercutir nas redes sociais, gerando também críticas ao astro de 34 anos.

Não ironicamente esse é um dos motivos pelos quais ele não vai jogar a Copa do Mundo https://t.co/wwvLfWLCQX — CR7 Brasil (@CR7Brasil) March 16, 2026

Lista de Ancelotti sem Neymar

Neymar retornou de lesão em fevereiro, após passar por um novo período de recuperação no início da temporada. Em 2026, entrou em campo em quatro partidas, marcou dois gols e distribuiu duas assistências.

Com o nome fora da lista para dois dos últimos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, as chances de o camisa 10 do Santos disputar o Mundial passam a ser tema de debate.

Após não convocar Neymar, Carlo Ancelotti explicou o motivo da ausência do atacante entre os selecionados para enfrentar Croácia e França.

“Neymar pode ir à Copa do Mundo se estiver 100%. Por que não chamei agora o Neymar? Porque não está 100%. É preciso ter jogadores 100%. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrando suas qualidades e uma boa condição física”, explicou o treinador.

O técnico italiano acrescentou ainda que a avaliação passa pela condição física do jogador.

“É uma avaliação física. Neymar com a bola está muito bem, mas tem que melhorar fisicamente. Ele tem que trabalhar para estar 100% de suas habilidades. Esta é minha opinião e de toda a comissão que acompanha os jogos de Neymar”, completou.

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