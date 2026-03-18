Agente de Neymar confia em convocação: 'Ancelotti não abrirá mão do coração do Brasil'
O camisa 10 do Santos não foi convocado para os amistosos que acontecem no final de março
Publicado: 18/03/2026 às 08:38
Neymar, atacante do Santos (Raul Baretta/ Santos)
Pini Zahavi, agente da Gol International, se mostrou confiante na volta de Neymar à seleção brasileira. Em entrevista ao jornalista italiano Fabrizio Romano, o empresário israelense, que agencia a carreira do atacante de 34 anos, disse que acredita que o técnico Carlo Ancelotti contará com o jogador na Copa do Mundo de 2026.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
Na última segunda-feira, o atleta do Santos ficou fora da convocação do treinador italiano para os amistosos que o Brasil fará na Data Fifa de março, diante de França e Croácia.
Sobre a chance de Neymar estar presente na lista final para a disputa da Copa, Ancelotti afirmou que o atacante ainda pode garantir seu lugar no grupo que irá buscar o hexacampeonato mundial para o País.
"Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%", explicou o técnico.
"É uma avaliação física, não técnica. Com bola, está muito bem. Tem que melhorar fisicamente. Tem que trabalhar para estar 100%. Essa é minha opinião e de todos da comissão técnica que o assistem e que vão assisti-lo nos próximos meses", finalizou.
O primeiro amistoso da seleção brasileira acontece no dia 26 de março, contra a França, no Gillette Stadium, em Boston. Depois, no dia 31, o País enfrenta a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando.