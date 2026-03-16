Por que Estêvão não foi convocado pela Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia?

O jovem atacante brasileiro é o artilheiro da era Ancelotti com cinco gols marcados no período

Estêvão com a camisa da Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira (16) a Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia. Dos 26 nomes presentes na lista, chamou atenção a ausência do atacante Estêvão, artilheiro da era Ancelotti no Brasil com cinco gols marcados.

Por que Estêvão não foi convocado?

O jovem jogador brasileiro ficou fora da lista do treinador italiano por estar se recuperando de lesão no Chelsea, da Inglaterra. O atacante de lado de campo vem sofrendo com um problema muscular na coxa e esteve fora dos últimos seis jogos do clube inglês.

Apesar da preocupação e da cautela da comissão técnica do Chelsea, Estêvão já poderá retornar aos gramados nesta terça-feira (17), quando os Blues receberão o PSG em partida de volta das oitavas de final da Champions League.

Com recuperação natural do problema muscular, o atacante de 18 anos não deve preocupar Carlo Ancelotti para a lista final da Copa do Mundo de 2026. Pelo bom desempenho pela seleção e no futebol inglês, Estêvão é um dos prováveis nomes garantidos no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

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