Com Endrick e sem Neymar, Ancelotti convoca jogadores para amistosos contra França e Croácia
Técnico italiano barra Neymar por questões físicas e aposta em oito caras novas para os últimos testes antes da Copa do Mundo, com destaque para jovens que brilham no futebol europeu.
Publicado: 16/03/2026 às 17:14
Ancelotti chamou Endrick e Rayan, mas deixou Neymar de fora. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF - Vítor Silva/CBF - Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP - Reprodução/Instagram via Ryann)
A reta final de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 se aproxima e, com ela, o técnico Carlo Ancelotti realiza os últimos testes antes de fechar a lista para o torneio no Canadá, Estados Unidos e México.
Na convocação anunciada nesta segunda-feira (16) para os amistosos contra França e Croácia — marcados para 26 e 31 de março —, o italiano incluiu oito nomes inéditos sob o seu comando. A principal ausência, no entanto, é Neymar que, segundo Ancelotti, ficou de fora por não estar "100%" fisicamente.
Entre as novidades no meio-campo estão Danilo (Botafogo) e Gabriel Sara (Galatasaray). No ataque, receberam a primeira chance com o técnico: Endrick (Lyon), Rayan (Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford). Já no sistema defensivo, as surpresas ficaram por conta do zagueiro Roger Ibañez (Al-Ahli) e Léo Pereira (Flamengo).
NOVIDADES NO ATAQUE
Apesar de já ter trabalhado com Ancelotti no Real Madrid, esta é a primeira vez que Endrick é convocado pelo italiano para a Seleção. O excelente início de empréstimo no Lyon — com seis gols e quatro assistências em 12 jogos — impulsionou o retorno do atacante.
Outro que mudou de ares em janeiro foi o ponta Rayan, vendido pelo Vasco ao Bournemouth por R$ 171 milhões. O garoto vem chamando a atenção na Premier League, já somando dois gols e uma assistência em atuações de destaque.
Também atuando no futebol inglês, Igor Thiago é outra cara nova. Ainda pouco conhecido do grande público no Brasil, o centroavante revelado pelo Cruzeiro deixou o país em 2022 rumo ao Ludogorets, da Bulgária.
Contratado pelo Brentford em 2024 junto ao Club Brugge, o camisa 9 vive uma temporada mágica. Em 2025/26, ele já anotou 21 gols e deu uma assistência em 31 partidas, quebrando o recorde de brasileiro com mais gols em uma única edição de Premier League — marca que antes pertencia a Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.
LESÕES FORÇAM ESTREIAS NO MEIO DE CAMPO
O segundo setor que mais teve novidades foi o meio de campo. Com a lesão de Bruno Guimarães e ausência de Rodrygo - que fica de fora da Copa do Mundo - Ancelotti resolveu testar dois jogadores que ainda não haviam vestido a amarelinha sob seu comando.
Um dos nomes que mais surpreendeu os brasileiros foi Gabriel Sara. Revelado na base do São Paulo, ele também deixou o Brasil cedo rumo à Europa.
Em 2022, aos 23 anos, ele foi comprado pelo Norwich, outro time da Inglaterra, onde ficou dois anos antes de ir para o Galatasaray, da Turquia.
Hoje, o meia tem 26 anos e chamou a atenção em performances recentes pelo clube turco na Champions League. Ele foi um dos destaques para o clube sair vitorioso no confronto diante da Juventus.
Além disso, um bom desempenho no triunfo contra o Liverpool por 1-0 na última terça-feira (10), deve ter sido um dos fatores considerados por Ancelotti.
No futebol local, o meia do Botafogo, Danilo, foi o nome da vez. Apesar do mau começo de ano do clube, ele tem jogado bem e ganha mais uma convocação para a Seleção Brasileira.
O meia já havia sido convocado no ciclo da Copa do Mundo de 2022, mas nunca entrou em campo e, agora, vai ter uma chance de estrear com a amarelinha.
NOME SURPREENDENTE NA ZAGA
Na zaga, Roger Ibañez já foi testado com a camisa da Seleção, mas também para o Mundial anterior. Desde então, ele saiu do futebol europeu para jogar na Arábia Saudita, no Al-Ahli, e perdeu espaço nas convocações.
Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025 com o Flamengo, Léo Pereira foi impulsionado pela boa temporada no ano passado e garantiu sua primeira convocação para vestir a amarelinha.
Convocação da Seleção para amistosos contra França e Croácia:
- Goleiros: Alisson (Liverpool); Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe).
- Laterais: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo) e Douglas Santos (Zenit);
- Zagueiros: Marquinhos (PSG), Ibañez (Al-Ahli), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus) e Léo Pereira (Flamengo).
- Meio-campo: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray) e Fabinho (Al-Ittihad).
- Atacantes: Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).
Amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo
Rumo à estreia na Copa do Mundo de 2026, marcada para 13 de junho contra Marrocos, a Seleção Brasileira terá pela frente quatro amistosos preparatórios. Confira a agenda de jogos:
- Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).
- Brasil x Croácia - 31 de março - Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).
- Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
- Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).