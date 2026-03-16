Presidente da FPF, Evandro Carvalho será chefe de delegação do Brasil para amistosos contra França e Croácia

O mandatário da Federação Pernambucana estará junto com a Seleção Brasileira na Data Fifa deste mês de março

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (Rafael Vieira / FPF)

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, foi nomeado como chefe de delegação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia. O mandatário estará junto do Brasil nos compromissos da Data Fifa deste mês de março.

Na preparação final para a Copa do Mundo de 2026, a seleção enfrentará os adversários europeus nos Estados Unidos. No dia 26, a Canarinho encarará os franceses em Boston. No dia 31, será a vez dos brasileiros encararem a Croácia, em Orlando.Evandro Carvalho terá a função de representar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em agendas oficiais e acompanhar a rotina do grupo de jogadores e comissão técnica nos amistosos agendados.

“É uma honra representar o futebol pernambucano e brasileiro em um momento importante da preparação da Seleção. Pernambuco sempre teve participação ativa no desenvolvimento do futebol nacional e poder contribuir nesse ambiente da Seleção Brasileira é motivo de muito orgulho”, afirmou o presidente da FPF após ser nomeado chefe de delegação do Brasil.





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