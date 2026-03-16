Conheça Gabriel Sara, meia convocado por Ancelotti para a seleção brasileira

O meio-campista do Galatasaray, da Turquia, foi uma das novidades da convocação de Carlo Ancelotti

Gabriel Gomes Sara, meio-campista brasileiro do Galatasaray (YASIN AKGUL / AFP)

Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira, 16, a lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos do mês de março, diante de França e Croácia. Uma das novidades do técnico italiano foi a presença do meia Gabriel Sara, jogador do Galatasaray.

Natural de Joinville (SC), Sara foi revelado nas categorias de base do São Paulo, onde atuou de 2017 a 2022. Ao todo, ele anotou 17 gols e nove assistências em 117 partidas disputadas, conquistando o Campeonato Paulista em 2021.

De lá, Gabriel desembarcou no Norwich City, para jogar na segunda divisão do futebol inglês. Em duas temporadas, o meia rapidamente assumiu uma posição de destaque na equipe, sendo eleito para a seleção ideal da liga nacional em 2023/24.

Após o sucesso na Inglaterra, o brasileiro foi contratado pelo Galatasaray, um dos maiores times da Turquia, por 18 milhões de euros (R$ 112,6 milhões na cotação da época). No seu primeiro ano, Sara já foi campeão da Liga Turca e da copa nacional.

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Agora, na temporada 2025/26, Gabriel Sara vem tendo um ótimo desempenho no Galatasaray, titular no clube que lidera o campeonato local e está vivo na fase de oitavas de final da Champions League.

O primeiro amistoso do Brasil acontece no dia 26 de março, contra a França, no Gillette Stadium, em Boston. Depois, no dia 31, o País encara a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando.