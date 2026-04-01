Santa Cruz busca soluções para equilibrar elenco e finanças após reformulação

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz enfrenta um desafio importante em seu departamento de futebol. Após uma reformulação significativa do elenco para a disputa da Série C, o Tricolor do Arruda passou a lidar com um aumento na folha salarial, ao mesmo tempo em que ainda não conseguiu concretizar saídas de jogadores.



No total, 15 atletas foram contratados para reforçar o grupo comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, um número expressivo que evidencia a intenção da diretoria de fortalecer o time, mas que também aumenta a pressão financeira.

O executivo de futebol Alex Brasil afirma que, apesar do volume de contratações, o elenco não pode ser considerado inchado , pois o planejamento do clube leva em consideração o equilíbrio financeiro e a necessidade de saídas futuras. Segundo ele, todas as contratações foram realizadas dentro do orçamento disponível.

Com a janela de transferências nacional encerrada no dia 27 de março, as alternativas para reduzir a folha passam pelo envio de jogadores para o exterior ou negociações com clubes da Série D, já que transferências internas dentro da Série C não são mais possíveis. Existem propostas em andamento, e a diretoria trabalha para que as saídas se concretizem sem comprometer o planejamento esportivo e financeiro do clube.

Até o momento, quatro jogadores já deixaram o clube. O zagueiro Ianson foi para o Caxias, enquanto o lateral-direito Pedro Costa acertou com o Volta Redonda. Além dessas saídas, o goleiro Felipe Alves e o atacante Ariel Nahuelpán negociam a rescisão contratual, embora ainda não haja anúncios oficiais.

A diretoria do Santa Cruz busca manter o equilíbrio entre reforços e saídas, evitando que a pressão financeira prejudique o ambiente interno do clube. A expectativa é que, com a combinação de chegadas e saídas planejadas, o grupo permaneça competitivo para a disputa da Série C, garantindo estabilidade dentro e fora de campo.

