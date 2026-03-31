diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
REFORÇO

Santa Cruz anuncia a contratação do atacante Everaldo

Velho conhecido do futebol pernambucano, o atleta foi revelado pelo América e possui passagem com a camisa do Sport

Gabriel Farias e Marcos Leandro

Publicado: 31/03/2026 às 20:51

Seguir no Google News Seguir

Everaldo, atacante do Santa Cruz/Evelyn Victoria/SCFC

Everaldo, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz contratou mais um reforço para a campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. E foi um rosto bem conhecido dos pernambucanos: o atacante Everaldo, que já vestiu a camisa do Sport e foi revelado pelo América.

Veja também:

O jogador tem 31 anos e estava livre no mercado, após ter defendido o Coritiba, seu último clube, no ano passado. Everaldo também já atuou por grandes clubes do Brasil, como Corinthians e Fluminense.

O atleta chega para o setor mais carente da Cobra Coral nesse ano. Tanto que para a Terceira Divisão, o Santa contratou mais cinco jogadores: Tiago Marques, Eron, Ronald, Marquinhos e Nilton.

Relação com o clube coral

No anúncio da contratação do atleta nas redes sociais do Santa Cruz, o Tricolor reforçou a torcida de Everaldo desde a infância, bem como a de sua família pelo clube coral: “Eu sou tricolor desde pequeno… Isso vem de casa, vem da minha família.”

atacante , C , contratacao , Cruz , esportes , Everaldo , Santa
Mais de Santa Cruz
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP